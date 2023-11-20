人民网北京11月20日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，1-10月，邮政行业寄递业务量累计完成1297.2亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1051.7亿件，同比增长17.0%。

1-10月，同城快递业务量累计完成108.3亿件，同比增长2.7%；异地快递业务量累计完成919.2亿件，同比增长18.2%；国际/港澳台快递业务量累计完成24.2亿件，同比增长55.1%。

1-10月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成12351.5亿元，同比增长11.5%。其中，快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%。

10月份，邮政行业寄递业务量完成146.2亿件，同比增长19.7%。其中,快递业务量完成120.6亿件，同比增长22.2%。

10月份，邮政行业业务收入完成1338.2亿元，同比增长18.6%。其中，快递业务收入完成1098.3亿元，同比增长21.7%。

1-10月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的5.9%、50.0%和11.3%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.4个百分点，异地快递业务量的比重上升0.9个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.5个百分点。

1-10月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.5%、16.5%和8.0%，业务收入比重分别为76.3%、14.0%和9.7%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点，快递业务收入比重下降1.2个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点，快递业务收入比重上升0.6个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.5个百分点，快递业务收入比重上升0.6个百分点。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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