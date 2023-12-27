本报记者 赵展慧

数据来源：中国证监会等

制图：张丹峰

今年8月初，我国期货市场总资金突破1.8万亿元，创历史新高；前11月，期货市场累计成交量和成交额同比分别增长27.9%、6.9%；累计上市期货期权新品种21个，总品种数达到131个……今年以来，我国期货市场规模稳步扩大，品种体系不断丰富，正在加快脚步匹配我国超大规模市场和作为贸易大国的风险管理需求，持续提升服务实体经济的能力和水平。

持续创新“保险+期货”服务模式，推动乡村产业高质量发展

随着采收机的打叶、削顶、起拔，一颗颗胖嘟嘟的甜菜收获进仓，随后被送往工厂制成白糖……在内蒙古乌兰察布市商都县，甜菜喜获丰收。今年，种植户边广心里简直比自家种的甜菜还甜：“刚参加了甜菜‘保险+期货’项目启动会，没想到还有这样的产品，能给我们带来更好的收益。”

商都县日照时间长，土壤有机质含量高，种植甜菜产量高、质量优，但白糖价格波动让种植户备受困扰。今年，在郑州商品交易所的支持下，上海东证期货、大地期货联合人保财险等多个主体在商都县首次开展甜菜“保险+期货”项目。

郑州商品交易所“保险+期货”业务负责人胥敬华介绍，甜菜销售比较特殊，地方糖企通常在年初就与甜菜种植户签订收购协议，约定好收购价格。对于种植户来说，尽管固定价收购模式保障了最低收购价格，但在甜菜价格上涨的情况下，该模式无法使农户获得更多收益。而种植户参与甜菜“保险+期货”项目后，如果甜菜对应的价格上涨超过约定的期货价格，保险公司将对种植户进行理赔，保险公司承担的价格风险则通过向期货公司购买期权产品，转移至期货市场进行分散，规避了农户提前售卖而价格较低的情况。

在距离商都县约3000公里的新疆昭苏县，甜菜“保险+期货”项目已经开展了3年，在白糖价格大幅波动的时期有效保护了种植户的收益和种植积极性。

“会上给我们都做了培训，也看到了其他地方的成果，这个产品很好，保底又增收。”边广说，大家参与很踊跃。

今年是“保险+期货”模式试点的第九年，这一创新模式取得了越来越多的成果。截至今年上半年，共有73家期货公司通过“保险+期货”模式为生猪、玉米、苹果、天然橡胶等18个涉农品种提供了风险管理服务，累计承保货值1346.04亿元，实现赔付44.93亿元；项目覆盖31个省（自治区、直辖市）的1224个县，覆盖农户539万户次。

随着项目深入实施，“保险+期货+N”式创新层出不穷。今年3月，大连商品交易所推出“银期保”大豆种收专项项目，探索通过“保险+期货+银行+龙头企业”凝聚更多金融合力，为农民提供综合性金融服务。

“一亩地种植成本差不多1000元，种7.5万亩大豆就要约7500万元，短期内很难拿到这么多贷款。”黑龙江北安市某农机专业合作社理事长李富强说，几年前合作社减产，大豆销售价格也不理想，一直合作的银行没再发放贷款。

集中化规模化种植的资金需求大，如何让银行“放心”贷款？“银期保”提供了解决方案。大连商品交易所有关负责人介绍，“银期保”在“保险+期货”的基础上引入收购大豆的龙头企业和银行参与，依靠龙头企业远期收购订单和收入保险，帮助合作社在大豆备耕期就提前确定了预期收入，为银行贷款提供依据。等大豆成熟后，龙头企业统一收购入库，将实际粮款打入合作社在贷款银行的专用账户，还款完成后合作社即可支取剩余粮款，实现“种粮有资金、产粮有人收、减收有人赔”。

“有了‘银期保’，我们不仅能在备耕期就提前锁定最低收益，还能以此获得信贷支持，为大豆种植提供资金保障。”李富强说。

今年以来，“保险+期货”服务乡村振兴的共识和规范正在不断增强：“保险+期货”领域首份业务指引制定，“保险+期货”业务评价方案进一步优化完善；作为首倡者和推动者，期货交易所加大项目资金投入、加快模式创新；地方政府的项目主导作用不断增强，多个项目的财政资金支持比例提升，有的甚至超过60%……

“多年实践显示，‘保险+期货’这一金融支农惠农模式创新，不仅在保障农民收入、助力农村产业高质量发展、赋能普惠金融等方面取得积极成效，同时也推动着我国传统农业风险管理理念向市场化方向转变，对推进农业现代化起到积极作用。”大连商品交易所有关负责人表示。

更好服务大宗商品保供稳价，助力提升产业链供应链韧性和安全水平

冬季是用肥淡季，每年的这个时期，全国约有400万吨尿素陆续储备入库，等待来年春天出库，为保障春耕做好准备。

根据我国化肥商业储备制度要求，承储企业需保障6个月以上的在库储备期，即使承储期间化肥价格下跌，承储企业也要维持相应规模的在库量。近些年在承储期满出库时，化肥的出库价格有时会低于入库价格，叠加仓储费、资金成本等，承储企业亏损较多，财政补贴难以覆盖，企业参与动力不足。

“担心货物贬值‘不敢储’，在一定程度上影响国家化肥保供和春耕用肥安全。”郑州商品交易所“商储无忧”业务负责人王聪介绍，抓住这一承储企业痛点，郑州商品交易所于2019年上市尿素期货，为承储企业提供套期保值工具，并于2021年创新开展“商储无忧”项目，通过补助承储企业在套期保值过程中产生的交易、交割、仓单费用，鼓励企业利用套期保值对冲价格下跌风险，助力企业稳定经营。

“‘商储无忧’项目帮助集团有效缓解了储备期间‘货物不能动’与‘价格随时动’之间的矛盾，让我们更有信心和动力为化肥储备和国家粮食安全作出更大贡献。”史丹利农业集团股份有限公司采购部部长李英龙表示。

在今年一季度，史丹利集团有约10万吨商业储备尿素在库，在此期间，尿素现货价格处于高位，但预计很快就有回落风险。当时，春耕在即，库存不能减，如何规避货物减值风险？史丹利集团进行了套期保值操作，即在现货市场和期货市场同时进行方向相反的买卖活动，总能在其中一个市场获得盈利，从而抵消或弥补另一个市场造成的亏空。

“现货市场不能卖，可以在期货市场卖，对冲现货市场潜在的亏损风险。”李英龙介绍，在“商储无忧”项目的支持下，集团通过期货市场对部分在库尿素择时卖出套期保值，然后依据后续实际现货出库情况，对期货头寸分批次平仓，“得益于套期保值操作，集团有效应对现货价格下跌带来的货物贬值风险，既保障化肥供应，也降低农民用肥成本。”

供应稳则价格稳，某一环节的价格稳住了，环环相扣的产业链的稳定性也随之增强。对于期货工具有助于提升整体产业链韧性，西安众力沥青有限公司负责人感触很深。

去年下半年，全球能源价格走弱，成本下行推动沥青价格不断走低。西安众力作为沥青加工企业，购买沥青原料和销售沥青加工产品之间存在一定时间差，如果沥青原料价格持续下跌，企业向下游销售时只能选择降价，极大影响收益。

去年底，西安众力参与了上海期货交易所推出的“期货稳价订单”项目，通过期货风险管理子公司在期货市场操作转移价格波动风险，最终获得每吨沥青55元的价格补偿。“得到价格补偿后，我们能够在保持稳健生产的同时，也有底气降低产品售价，与下游客户保持良好的合作关系，不必担心毁约弃单风险。”公司负责人说。

上海期货交易所有关负责人认为，从微观层面看，期货市场帮助企业规避价格波动风险，保障稳定经营，实现商品连续供应；从中观层面来看，期货工具能够增强上下游黏性，促进各环节利润合理分配，畅通产业链供应链运行，提升其韧性和稳定性；从宏观层面看，利用期货市场的国际属性，相关产业能够提升国际国内市场配置资源效率，同时，国家也能够通过提升期货价格定价影响力，提高关键战略资源掌控能力。

“如今，中国期货市场在全球市场的地位越来越高，在服务实体经济和国家战略、维护国家经济金融安全方面发挥着重要作用。”上海期货交易所有关负责人表示，目前上海期货交易所期货期权品种已有32个，包括“上海油”“上海铜”“上海金”等在内的“上海价格”的国际影响力不断提升。

优化商品期货布局和交割机制，促进全国统一大市场建设

新疆的红枣熟了！11月，在阿克苏、喀什、和田等地，沉甸甸的新枣如同一串串小红灯笼挂满枝头。

从新疆一路向东，可以看到一条完整的红枣产业链：上游，约占全国一半红枣产能的新疆红枣，主要种植在南疆环塔里木盆地区域；中游，河北沧州有全国最大的枣类批发市场，每年成交额达数百亿元；下游，加工企业主要集中在河北、河南等地。沿着这条路线，红枣期货的实物交割库点缀其间，更好地连接起红枣的生产、加工、流通、消费全环节。

实物交割是连接现货与期货的关键节点。商品期货交易的买卖双方在合约到期时，对各自持有的到期未平仓合约通过实物交割履约，卖方提交仓单，买方提交足额货款，买方拿到仓单后，到交易所指定的交割仓库提货。郑州商品交易所研究所研究员宋磊介绍：“期货交易所通常贴近现货产销分布来设置交割仓库、提供交割服务，比如红枣期货在全国共设置13个交割仓库，其中新疆10个、河北2个、河南1个。”

“期货市场是全国市场，期货交易所通过合理设置和增加交割库，不仅提升期货交割结算、风险管理的效率，还能破除相关商品的市场分割，促进区域要素流动，从而促进国内商品市场循环畅通。”宋磊介绍，目前期货交易所已经设立近千家交割库，分布在品种的主要产销及贸易集散地，极大地促进商品要素资源跨区域集散流通。

近年来，期货交易所通过优化交割布局、创新交割规则，为促进全国统一大市场建设添砖加瓦。今年4月，上期所将15个重点品种的钱货流转时间由连续3个工作日缩短至2个工作日，缩短产业客户资金和库存流转周期；大连商品交易所在东北等产销区增设玉米交割库，引导产业资源集聚，更好地适应市场化改革；郑州商品交易所推出在多个交割库都能使用的期货通用仓单，实现“货物少跑腿”，降低精对苯二甲酸（PTA）等商品跨地区运输的时间和资金成本……

郑州商品交易所有关负责人认为，下一步，期货业将加快提升服务实体经济质效，要加快探索中国特色期货监管制度和业务模式，以持续保障市场平稳运行来促进价格发现、风险管理和资源配置等期货市场功能发挥，通过进一步丰富产品体系、优化产品规则吸引更多经营主体参与，提升期货市场运行质量。

上海期货交易所有关负责人表示，上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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