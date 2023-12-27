本报记者 蒋云龙 方 圆 王 珂

滑雪爱好者在吉林省吉林市万科松花湖度假区雪道上滑雪。

新华社记者 颜麟蕴摄

中央经济工作会议提出，“要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。”

今年以来，各地各部门出台一系列促消费政策举措，优化消费供给，创新消费场景，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、国货“潮品”等新的消费增长点，提振消费信心，促进消费持续恢复和扩大。接下来，如何进一步培育壮大新型消费，怎样激发消费更大潜能，记者进行了采访。本版从今天起陆续推出相关报道。

——编 者

入冬以来，冰雪消费升温。越来越多消费者走进滑雪场，享受冰雪乐趣。各地涌现出一系列“冰雪+”新产品、新场景，丰富了人们冰雪消费的体验，带动冰雪消费快速增长，成为冬日消费市场的增长点。

加快冰雪旅游与冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备制造等融合发展

“冰雪运动热得很。”在新疆阿勒泰地区富蕴县可可托海国际滑雪度假区，各个级别的赛道上，滑雪爱好者在尽情体验运动乐趣。“今年明显比往年更热闹，尤其是初级雪道，很多游客来尝试冰雪运动。”度假区常务副总经理冯凯说，滑雪场10月1日开板后，每天接待游客2000人次左右，今年接待游客已超过10万人次。

在黑龙江哈尔滨极地公园企鹅馆，手拿美食的饲养员一出现，就被小企鹅们团团围住。来自陕西榆林的游客胡女士和女儿被眼前的景象吸引。“以前从没见过企鹅，专门带着孩子来打卡，不仅玩得开心，还学到不少东西，很适合亲子游。”胡女士说。

我国冰雪旅游和冰雪消费迎来快速发展。《“十四五”旅游业发展规划》提出，“大力推进冰雪旅游发展，完善冰雪旅游服务设施体系，加快冰雪旅游与冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备制造等融合发展，打造一批国家级滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。”当前冰雪消费市场，供给侧投资持续加大，有效供给增加；需求侧市场基础强大，总体需求旺盛。

冰雪消费投资，正从单纯的规模扩张向提质扩容的内涵式发展转变。冯凯介绍，今年雪季，滑雪场对原有雪道进行了全面升级，同时增加了4条雪道。新修的滑雪公园和夜光道带来新体验，受到广大雪友好评。“我们邀请专业人员对全体员工进行了岗前培训，服务有了很大提升，今年预计能接待游客30万人次。”冯凯说。

阿勒泰近年来累计投入70多亿元建设10家高山、越野、野雪雪场，开发将军山、可可托海等四大国际滑雪度假区和野卡峡野雪公园。“我们加快冰雪项目建设，全年完成投资5.5亿元。”阿勒泰地区文体广旅局副局长栗元浩说，今年新增10条雪道，建成跳台群、单板公园、山体U形槽等新业态。开通广州、北京等地直飞阿勒泰航班，新投入运营酒店、民宿、民居71家，新增房间3685间、床位6578张，更好保障游客出行体验。

优质供给持续激发消费热情。美团大众点评数据显示，11月，“滑雪”相关搜索量同比大幅增长，滑雪门票团购订单量比2019年同期增长788%。携程数据显示，预订至今年年底前的“滑雪”门票订单量周环比增长113%，较去年同期增长近两倍，“滑雪”主题跟团游预订量周增长约70%，较去年同期增长近三成。

享受冰雪乐趣，冰雪装备是必需品，冰雪运动带动了相关商品的销售。在网购平台得物，12月第一周，“滑雪”相关搜索热度同比增长14倍，包括滑雪服、滑雪鞋等在内的滑雪装备销量环比上月同期持续大幅增长，其中滑雪服销量同比增长超过120%，滑雪眼镜销量同比增长310%，雪板订单量同比增长130%。

以更加优质和丰富的体验带动冰雪消费持续扩大

“速滑道、高台滑雪圈、雪地迷宫、雪地摩托车，玩一圈下来意犹未尽。”在黑龙江绥滨县冰雪欢乐园，来自云南的游客吴逸霞兴奋地说。

走进绥滨县冰雪欢乐园，龙年元素雪雕和大鹅图案冰灯十分惹眼，在雪雕展览区域，还有美丽的雪绒花、雪宝宝等小型雪雕。沿着挂满风车的彩色长廊再往里走去，各类冰雪游玩项目令人目不暇接。今年，绥滨县以“旅游+冰雪+竞技”相结合的方式，不断丰富和提升消费体验，掀起全民参与冰雪运动、冰雪健身、冰雪旅游的热潮。

“我们力争通过做好‘冰雪+’和‘+冰雪’大文章，把发展冰雪经济作为新的增长点。”哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新介绍，今年，哈尔滨冰雪季以“约会哈尔滨·冰雪暖世界”为主题，以“龙年游冰城·一起迎亚冬”为主线，布局“相约在冰城”“冰雪共欢歌”“龙年合家欢”“春雪送春晖”四大活动，构建冰雪节庆、冰雪文化、冰雪艺术、冰雪体育、冰雪经贸、冰雪时尚创意和群众性冰雪七大板块系列活动，推出百余项冰雪项目。

从2023年11月8日至2024年2月28日，黑龙江省开展冬季冰雪旅游“百日行动”，推出60条具体举措，创新推出“文旅体验官”制度，将冰雪资源优势转化为旅游市场优势，把黑龙江打造成为国际冰雪旅游度假胜地，抢抓后冬奥时代和第九届亚冬会黄金发展期，推动冰雪经济高质量发展，持续释放绿色发展新优势。

为更好服务来自各地的滑雪爱好者，阿勒泰今年在硬件软件两方面同时发力。“这里每年的变化都让我感到惊讶，滑雪场的建设一年比一年好。”来自宁夏的滑雪爱好者余默默说，今年雪场一开板，他就早早来体验了。

“硬件方面，我们持续完善接待服务设施。”栗元浩说，包括开展主要道路除雪除冰常态化、防范雪灾雪崩、建设雪场医疗救助绿色通道、旅游微提升等专项行动，推进开通阿勒泰市机场、火车站至将军山滑雪场直通车，同时发动各酒店通过自购、租赁等形式建立酒店服务车。各雪场也加快完善服务设施，开设34家品牌雪具店，引入顺丰、德邦、邮政等驻场服务，开设风味餐厅以及饮品店、超市、特色购物店，满足游客多元化需求。

“服务软件”提升方面，阿勒泰开展旅游产业从业人员职业技能提升培训，涉及滑雪指导员、客房服务、中式烹调等12个职业工种4119人次。“我们加大了对旅游相关职业技能培训的基础能力提升和政策支持，申报设立社会体育指导员（高山滑雪）培训评价资质，培养260人。举办各类职业技能竞赛8场次，累计512人参赛。”栗元浩说，今年还将持续丰富冬季旅游业态，办好新疆热雪节、首届环阿尔泰山冬季运动会、福海冬捕节等20项冬季品牌活动，以更加优质和丰富的体验带动冰雪消费持续扩大。

冰雪资源与文化资源融合，发挥更强带动作用

从全国来看，冰雪资源丰富的地区往往民俗文化特色突出。一些地方将冰雪资源与当地文化资源融合，形成独具特色的冰雪旅游产品，赋能效果更加明显，发挥了更强的带动作用。

“游客不仅来我们景区，还期待更加多元的冰雪消费体验。”哈尔滨极地公园总经理戴瑞介绍，今年能明显感受到冬季旅游旺季提前了，外地游客和年轻游客比重更高了，消费能力也有所提升。截至12月初，客流量同比增长212%，收入同比增长224%。周边酒店配套设施、系列文创产品等，都能够带动当地经济发展。

冰雪消费和冰雪运动带“旺”了周边民宿、温泉酒店的人气。美团数据显示，元旦前温泉酒店的预订量同比增长250%，节假日的客房热度更高，不少客房已被抢先预订。

北京联合大学旅游学院教授刘敏认为，冰雪运动和冰雪消费成为很多消费者常态化的时尚生活方式。要紧跟需求趋势，乘势而上进一步扩大冰雪消费。

“冰雪消费的社交属性正不断加强。”得物相关负责人介绍，冰雪运动和冰雪消费日常化，更多年轻人正在把冰雪运动变成一项社交活动，在得物社区内，关于滑雪穿搭的讨论越来越多。比如，以95后为代表的年轻消费群体更加注重体验感，不仅追求有质感的滑雪装备，也热衷通过各种方式分享滑雪这一潮流生活方式，带动形成更大消费群体。

刘敏说，“冰雪”已不再是北方消费者特有的生活方式，随着广州、昆明、重庆、成都等城市的大型室内冰雪商业综合体建设，冰雪消费的潜力将在全国范围得到释放，带动相关产业更好发展。

美团大众点评数据显示，今年雪季，华东、华南方向的室内滑雪、冰雪乐园等冰雪游产品呈现出更高热度。11月，广东“室内滑雪”相关搜索量同比增长达295%。

高质量、多样化的冰雪消费需求成长空间非常大。中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2023）》预计，2024年至2025年冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数有望达到5.2亿人次，冰雪休闲旅游收入将达到7200亿元。

文化和旅游部相关负责人介绍，将会同有关部门贯彻《“十四五”旅游业发展规划》，以滑雪旅游度假地建设为重要抓手，促进冰雪消费不断扩大。一方面，不断推出优质冰雪旅游产品，继续推出具有良好滑雪场地资源、能够满足游客康养度假和休闲娱乐需求的高品质滑雪旅游度假地，支持有条件的地区加大冰雪旅游目的地建设，提升产品服务水平，推动打造冰雪主题的A级旅游景区、旅游度假区，发挥冰雪资源优势打造特色精品。另一方面，进一步完善冰雪旅游标准体系，建设冰雪旅游品牌，指导地方加强冬季冰雪旅游商业配套设施建设，提升冰雪旅游目的地的可进入性和舒适度，提升相关酒店、民宿、餐厅、旅行社等服务能力，扩大优质冰雪旅游产品供给，更好满足游客冰雪消费需求。

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 20 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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