原标题：我国成功发射两颗北斗导航卫星

本报北京12月26日电（记者刘小兵）12月26日11时26分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第五十七颗、五十八颗北斗导航卫星。该组卫星属中圆地球轨道卫星（MEO卫星），是我国北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的首组MEO卫星，入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。

该组卫星与前期MEO组网卫星相比，在全球短报文通信容量、星载原子钟技术、有效载荷智能化等方面，功能性能进一步升级，入网工作后将进一步提升北斗系统可靠性和服务性能，对支撑系统稳定运行和规模化应用具有重要意义，为下一代北斗卫星的设计奠定基础。

此次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院抓总研制。这是长征系列运载火箭的第504次飞行。

(责编：杨曦、陈键)

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