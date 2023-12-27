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中央企业经营效益保持总体稳定

2023年12月27日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：中央企业经营效益保持总体稳定

本报北京12月26日电 记者温源从近日召开的中央企业负责人会议上获悉，2023年，中央企业运行恢复向好，经营效益保持总体稳定。1至11月实现利润总额2.4万亿元，累计完成固定资产投资（含房地产）4.1万亿元、同比增长9.1%，研发经费投入9000多亿元、同比增加近700亿元。

会议信息显示，2023年，中央企业现代化产业布局全面加速，企业发展的结构更好、潜力更大。战略性新兴产业和未来产业布局力度空前，传统产业升级改造提速提质，重要能源资源保障不断强化。中央企业科技创新力度明显加大，企业科技创新主体地位得到强化，创新体系建设持续加强，高质量创新成果加快推出。国企改革深化提升行动启动实施，累计提出落实举措1.8万余项，超前实施改革措施近2000项。

展望新的一年，中央企业将着力提高质量效益，扎实推动高质量的稳增长，切实发挥有效投资关键作用，持续加强精益化运营管理，推动中国经济持续回升向好。

(责编：杨曦、陈键)
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