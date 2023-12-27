蔡宏波 刘琳

原标题：促进数字贸易发展 培育外贸新动能

日前召开的中央经济工作会议，对扩大高水平对外开放作出重要部署，提出“要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口”。当前，经济全球化深入发展，新兴市场崛起、贸易保护主义抬头，以及全球供应链重新布局，这些因素共同推动了全球贸易的结构性变革，依赖传统的贸易模式已难以满足快速变化的市场需求和复杂的国际环境。寻找和培育新的外贸动能，不仅是对这些变化的积极回应，也是促进我国经济长期增长和国际竞争力提升的关键。在此背景下，数字贸易以其低成本、高效率和广泛覆盖的特点，正在成为培育外贸新动能的重要力量。

数字贸易显示出强劲发展势头

所谓数字贸易，是指利用数字化手段进行的跨境交易，包括数字产品和服务的交易，以及借助数字技术促成的传统商品和服务交易。这种交易方式打破了传统贸易的地理和时间限制，使得交易更加高效、成本更低，商品和服务的流通更为迅速和广泛。数字贸易为企业尤其是中小企业提供了进入国际市场、捕捉全球市场新机遇的低成本途径。数字贸易的发展作用于国内产业结构的优化升级，还有助于增强一国经济的创新能力和市场竞争力。

中国在数字技术的开发和应用方面取得的显著进步，为发展数字贸易提供了坚实基础。随着互联网的普及和电子商务的兴起，中国已成为全球最大的数字市场之一，不仅国内市场蓬勃发展，数字贸易也实现快速增长。中国信息通信研究院数据显示，2019年至2022年，中国跨境电商贸易额和数字服务贸易额总和由3.17万亿元人民币增加至4.68万亿元人民币，年均增长13.9%。2023年上半年，中国可数字化交付的服务贸易额为1.36万亿元人民币，同比增长12.3%。

我国的数字贸易已显示出强劲发展势头，正处于通过数字贸易培育外贸新动能的关键时期。首先，国内强大的数字基础设施和庞大的数字经济规模，为数字贸易发展提供了广阔市场空间。其次，中国企业在数字技术开发和应用方面的积极探索，为数字贸易提升国际竞争力提供了支撑。最后，我国政府对数字经济的大力支持和引导，为数字贸易的发展创造了有利政策环境。这些因素共同构成了推动我国数字贸易发展的强大动力，为中国企业在全球市场拓展新的商业机会、提升国际竞争力创造了条件。进一步推动数字贸易创新发展，不仅能够为我国构建开放型经济新体制增添更强动力，也将为全球数字贸易的发展作出重要贡献。

推动数字贸易与传统贸易协同发展

推动数字贸易与传统贸易协同发展，共同形成更加强大的贸易网络，是以数字贸易培育外贸新动能的重要路径之一。

推动数字贸易与传统贸易协同发展，可以提高贸易的效率和适应性。传统贸易受限于地理和时间因素，会因信息传递的局限性降低市场效率。但在数字贸易条件下，相关信息如产品细节、价格、质量等变得易于获取和追踪，能够为消费者提供更全面的产品信息，也使得生产者能够更精确地把握消费者的需求和反馈。贸易过程中生产和消费两端的信息不对称大大减少，企业通过数据驱动的市场分析等数字化手段，能够更快速地响应市场变化，优化资源配置。

推动数字贸易与传统贸易协同发展，可以拓宽市场规模与范围。数字贸易对于降低贸易壁垒起着重要作用，为传统贸易企业开辟了直接接触全球客户的通道。特别是对于中小微企业来说，开展数字贸易意味着能够以更低的贸易成本进入国际市场，比如借助数字平台可以更有效地了解市场趋势和竞争对手，从而更好地定位自己的产品和服务。

推动数字贸易与传统贸易协同发展，可以提升供应链的透明度和协同效率。数字贸易条件下，供应链管理的实时跟踪和产品追踪溯源系统显著提升了整个贸易流程的透明度，使企业能够更有效地掌握上下游产品信息，优化库存管理，从而提高生产领域的市场效率。

促进数字贸易与传统贸易协同发展，应重视采取以下措施：一是建立健全数字化贸易平台。创建或利用已有电子商务平台，提供传统贸易企业在线展示和销售产品的场所，这类平台不仅提供销售窗口，同时也成为获取市场趋势和消费者行为数据的重要途径。二是加强数据驱动的市场分析。利用大数据和人工智能技术进行深入分析，可以为产品开发和市场策略提供准确指导，帮助企业在竞争激烈的市场中找准定位，制定有效的营销策略。三是实现供应链数字化。通过整合物联网和云计算技术，企业可以实现供应链实时监控和管理，不仅能够提高整个供应链的效率，还能够降低运营成本，增强对市场变化的适应性。四是提升数字化支付和数字金融服务水平。多样化的电子支付选项和简化的跨境支付流程对于促进国际贸易十分重要，能够为企业提供更加便捷的支付解决方案，从而降低交易成本。五是为传统贸易企业的员工提供数字技能培训，确保员工能够在数字化环境下高效工作。

推动数字贸易与服务贸易融合发展

推动数字贸易与服务贸易融合发展，通过数字化手段提升服务贸易的效率和范围，是以数字贸易培育外贸新动能的另一重要路径。

首先，数字贸易与服务贸易融合发展可以扩展服务贸易的数字化范畴。数字贸易在本质上是一种交换和价值实现的过程，这不仅体现在直接涉及的数字产品中，也渗透在电子商务和各类在线平台的服务之中，从而成为服务贸易发展的一个重要驱动力。5G、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实和3D打印等技术为传统服务贸易提供了新的数字化途径和工具，服务贸易的领域随之显著拓展，例如可以通过在线平台进行国际咨询和远程服务。据统计，全球超半数的服务贸易已实现数字化，并有超过12%的货物贸易通过网络平台进行。

其次，数字贸易与服务贸易融合发展可以增强服务贸易的全球可达性。数字贸易平台的出现极大扩展了服务贸易的覆盖范围，实现了无地域限制的市场接入，使得很多服务，如教育、咨询、设计等，能够跨越国界直接触及全球客户。这种灵活性意味着服务供应商可以根据不同地区和时区的需求，提供24小时不间断服务，从而优化客户体验和服务可用性。此外，数字化平台还通过各种在线工具，使服务供应商更容易理解和适应不同文化和市场的需求，从而提升跨文化沟通的能力。

最后，数字贸易与服务贸易融合发展可以提高服务定制水平和交付效率。数字技术，特别是大数据分析和人工智能技术，正在变革服务贸易的运作方式。这些技术使得服务提供商能够根据客户具体需求和偏好，提供更加个性化的服务。通过优化服务交付流程，例如利用自动化工具和算法来优化资源调度，服务提供的效率和质量得以显著提升。这种高效的个性化服务不仅增加了客户满意度，还为服务供应商创造了差异化的市场优势。

促进数字贸易与服务贸易融合发展，应重视采取以下措施：一是开发和维护能够支持跨境服务交易的数字平台，包括电子商务、云服务等。二是深化数字技术在服务行业的应用。鼓励采用先进的数字技术如云计算、大数据、人工智能，以提高服务的效率和质量。三是强化国际协作和标准制定。在数字服务贸易领域建立国际标准和规则，确保交易安全、数据保护和知识产权。四是加强对服务业从业者的数字技能培训，提升数字化条件下的工作能力。五是推动服务贸易的创新与研发，支持与服务贸易相关的研发活动，尤其是那些能够通过数字化方式提供的新服务。

（作者：蔡宏波，系北京师范大学经济与工商管理学院副院长、刘琳，系助理研究员，本文系国家社科基金重大项目“开放经济安全监测预警和综合评估研究”阶段性成果）

(责编：杨曦、陈键)

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