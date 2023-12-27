原标题：更好发挥专利在促进科技创新 和新产业新赛道发展中的作用

科技日报北京12月26日电 （记者操秀英）国务院新闻办公室26日举行国务院政策例行吹风会，国家知识产权局等部门介绍《中华人民共和国专利法实施细则》有关情况。国家知识产权局局长申长雨在会上强调，要更好发挥专利在促进科技创新和新产业新赛道发展中的重要作用，助力绿色低碳技术和未来产业发展。

国务院常务会议审议《中华人民共和国专利法实施细则》时强调，要着力发挥专利法在促进科技创新和新产业新赛道发展中的重要作用。申长雨介绍，电动汽车、锂电池、太阳能电池等产业快速发展的背后，都有很多专利技术做支撑。其中，电动汽车方面，我国新能源汽车销量排名前十位的重点企业全球有效专利量已经超过10万件，并且呈逐年快速增长势头。在锂电池特别是固态电池领域，中国是全球主要的技术来源国之一。截至今年5月，全球固态电池关键技术专利申请量为20798项，其中中国有7640项。近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一。在太阳能电池方面，目前我国全球专利申请量为12.64万件，排名第一。

申长雨表示，国家知识产权局将持续完善新领域新业态专利审查标准，综合运用多种审查模式，助力绿色低碳技术和未来产业领域专利申请获权，为新能源新材料等绿色低碳技术和量子信息、生命科学、类脑智能等未来产业发展提供更加有力的技术供给；大力培育绿色低碳技术和未来产业高价值专利，支持建设运行相关产业专利池，并鼓励探索开展专利开源，更好发挥我国超大规模市场优势，助力产业做大做强；加大新领域新业态知识产权保护力度，营造更好的营商环境和创新环境；指导企业做好海外专利布局，提高抗风险能力，实现可持续发展。

据悉，修改后的专利法实施细则共13章149条，自2024年1月20日起施行。修改的具体内容主要涉及五个方面：完善专利申请制度，便利申请人和创新主体；完善专利审查制度，提高专利审查质量和效率；加强专利行政保护，维护专利权人合法权益；加强专利公共服务，促进专利转化运用；加强同国际规则的衔接，推进高水平对外开放。

(责编：杨曦、陈键)

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