原标题：中国工程院发布“超级工程研究”成果

科技日报北京12月26日电 （记者操秀英）26日，中国工程院在北京发布“超级工程研究”成果。该课题首次系统研究了近现代中国以工程立国这一基本课题，填补了相关领域学术研究的空白。

“超级工程研究”从2019年立项开始，经过5年多共完成了两大系列研究工作。一是完成了“超级工程研究”系列报告，2份总报告、4份专题报告、4份结题报告，约146万字；二是编著即将陆续出版的出版物29本册，约521.5万字，其中理论研究《超级工程系列丛书》著作6本，约190万字。整个研究涵盖了古今中外、跨越了数千年，是一项宏大的系统学术研究工程。“超级工程研究”项目为建设中国式现代化强国提供了重要的科学决策支撑。

“超级工程研究”首次对超级工程作出了清晰完整定义，阐述了超级工程的基本特征、标准和分类。该项目还首次系统、多维、全面研究分析了超级工程的作用、特点、规律，科学地揭示了超级工程“文明迁徙、需求拉动、演化渐进、经济基础、科技进步、自然力影响”六大规律，首次发现不同类型的超级工程在人类不同历史时期的分布与文明地域高度重合。

“超级工程研究”还精准筛选出跨越古今、涵盖中外的643项超级工程进入排行榜。其中，110项入选《中国古代超级工程排行榜》，299项入选《中国近现代超级工程排行榜》，100项入选《世界古代超级工程排行榜》，134项入选《世界近现代超级工程排行榜》。进入排行榜的643项超级工程，每一项均通过专业研讨确定其历史地位，通过专家打分确定其社会价值。同时，该研究总结出超级工程投资折算方法，例如以米价法，用大模型折算万里长城，耗资至少10万多亿元。

(责编：杨曦、陈键)

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