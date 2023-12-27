人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国成功发射两颗北斗导航卫星

2023年12月27日09:02 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国成功发射两颗北斗导航卫星

12月26日11时26分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第57、58颗北斗导航卫星。新华社发（邱立军摄）

12月26日11时26分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第57、58颗北斗导航卫星。新华社发（邱立军摄）

科技日报北京12月26日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，26日，我国长征系列运载火箭实施两次发射均取得圆满成功，共将5颗卫星送入轨道。

当日6时39分，中国太原卫星发射中心在广东阳江附近海域利用长征十一号运载火箭，以“一箭三星”方式成功发射试验二十四号C卫星，卫星顺利进入预定轨道。

试验二十四号C卫星由航天科技集团八院抓总研制，主要用于空间科学技术试验。长征十一号运载火箭由航天科技集团一院抓总研制。

11时26分，长征三号乙/远征一号运载火箭在我国西昌卫星发射中心点火升空，成功将第57、58颗北斗导航卫星送入预定轨道。

此次发射的2颗北斗卫星由航天科技集团五院抓总研制，是北斗三号工程的备份星。卫星完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。备份卫星将进一步降低北斗三号系统运行风险，确保系统各类服务连续稳定。

长征三号乙/远征一号运载火箭由航天科技集团一院抓总研制。长三乙火箭属于“金牌火箭”长征三号甲系列，采用长三甲系列火箭统一构型设计思路。远征一号上面级是为发射我国新一代北斗导航卫星而专门研制的采用常规推进剂的轨道转移运载器。本次任务是继2019年12月16日成功发射北斗三号第12组中圆轨道卫星后，长三乙火箭与远征一号上面级时隔4年再度携手。

至此，长征系列运载火箭已实施504次发射。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
张修征：数智革新 华为云助力车企加速智能化升级
　　随着新一代信息技术在汽车行业的广泛应用，汽车已不再是简单的交通工具，更像是一台集出行、娱乐、互联等多重功能于一体超级移动智能终端，软件和信息技术在汽车中的占比不断提高。2023年我国智能汽车发展迈入新阶段，无论是主机厂，还是自动驾驶科技公司，都在积极投入。…
曹旭东：智能技术助力自动驾驶迈向高质量发展赛道
　　近年来，随着5G通信、云计算、大数据、人工智能等科技的进步，智能网联汽车成为新时代汽车产业转型升级和产业技术变革的重要突破口，市场规模不断扩大。 近日，Momenta总裁曹旭东在接受人民网记者采访时表示，在全球AI驾驶技术面临巨大挑战的今天，Momenta将继续扎根中国，坚持数智化创新，助力自动驾驶迈向体验更舒适、驾驶更安全的高质量发展赛道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部