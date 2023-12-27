原标题：我国成功发射两颗北斗导航卫星

12月26日11时26分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第57、58颗北斗导航卫星。新华社发（邱立军摄）

科技日报北京12月26日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团获悉，26日，我国长征系列运载火箭实施两次发射均取得圆满成功，共将5颗卫星送入轨道。

当日6时39分，中国太原卫星发射中心在广东阳江附近海域利用长征十一号运载火箭，以“一箭三星”方式成功发射试验二十四号C卫星，卫星顺利进入预定轨道。

试验二十四号C卫星由航天科技集团八院抓总研制，主要用于空间科学技术试验。长征十一号运载火箭由航天科技集团一院抓总研制。

11时26分，长征三号乙/远征一号运载火箭在我国西昌卫星发射中心点火升空，成功将第57、58颗北斗导航卫星送入预定轨道。

此次发射的2颗北斗卫星由航天科技集团五院抓总研制，是北斗三号工程的备份星。卫星完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。备份卫星将进一步降低北斗三号系统运行风险，确保系统各类服务连续稳定。

长征三号乙/远征一号运载火箭由航天科技集团一院抓总研制。长三乙火箭属于“金牌火箭”长征三号甲系列，采用长三甲系列火箭统一构型设计思路。远征一号上面级是为发射我国新一代北斗导航卫星而专门研制的采用常规推进剂的轨道转移运载器。本次任务是继2019年12月16日成功发射北斗三号第12组中圆轨道卫星后，长三乙火箭与远征一号上面级时隔4年再度携手。

至此，长征系列运载火箭已实施504次发射。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经