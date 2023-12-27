原标题：冬来湖北 冬趣盎然

冬至过后的荆楚大地，橙香橘黄，霜晴冻叶，正是冬日好时光。12月25日，“迎龙年过大节 冬趣湖北欢迎你”2023湖北冬季旅游消费季启动仪式在“温泉之乡”咸宁开启。湖北向四海宾客发出邀约，在魅力无限的冬趣里，感受别样湖北。

湖北是一片神奇的土地，无论是长江黄河的地理区划，还是在老百姓的心里，湖北都是南方人眼中的北方，北方人眼中的南方。湖北的冬天分外妖娆，冬天来湖北，就是走进了一部“冬趣的百科全书”。

湖北冬色斑斓，层林尽染。武当山宫观的红墙、金顶与白雪相映成趣。神农架漫天飞雪，宛如冰雪王国。宜昌三峡红叶在冬日暖阳和冽冽寒风中屹立峭崖。武汉东湖里的红梅、白梅、绿梅，相映成趣构成百景花海。

湖北冬趣灵动，崖畔翻腾雪飞燕，岭头驰骋铁游龙。去咸宁，有华中最大室内滑雪场——香城滑雪馆。到恩施，在绿葱坡滑雪场一飞冲天。去神农架，可以体验国际滑雪场最高垂直落差210米的速度与激情。来宜昌，这里是冬泳爱好者的天堂。去利川，徒步清江古河床，体验喀斯特地貌的险、奇、峻。

启动仪式上，为了让广大游客在新奇、震撼和激情中感受湖北冬季旅游文化，现场准备了颇具荆楚特色的文艺节目，舞蹈《竹玲珑》让人欣赏到赤壁民间花鞭舞；京剧《楚天文武两赤壁》将发生在湖北的三国故事娓娓道来……

启动仪式分别从“有温度的冬趣”“有律动的冬趣”“有味蕾的冬趣”“有故事、有传承的冬趣”等方面，展示湖北的温泉文旅资源、冰雪运动资源、特色冬季美食和文化、非遗等特色文化。在介绍湖北美食时，沔阳三蒸、荆州牛三鲜、赤壁鱼糕以及排骨藕汤出现在现场大屏幕时，让台下不少游客食欲大开。来自广东的游客陈女士说：“我来咸宁两天了，泡了温泉，滑了雪，湖北太好玩了！这两天吃了鱼糕，咸鲜像在吃鱼又像在吃肉。过两天我还准备去武汉、荆州、恩施，要喝藕汤，吃甲鱼和小土豆。”

为了迎接八方来客，启动仪式现场发布了覆盖湖北全省的元旦、春节、元宵节三节连贯系列文旅活动叠加优惠政策大礼包。如宜昌市即日起至2024年2月28日，面向全国游客分五批次发放冰雪温泉消费券，发放金额共计1500万元。2024年2月29日前，全国在校大学生及持有一周内到咸宁北站、赤壁北站高铁票的全国游客，可在咸宁碧桂园凤凰温泉酒店、咸宁温泉谷度假区、三江森林温泉度假区、楚天瑶池温泉度假村、嘉鱼县山湖温泉旅游有限公司、龙佑赤壁温泉度假区、崇阳三特浪口温泉度假区等7家温泉企业享受温泉票挂牌价5折优惠。

为敞开怀抱迎接远方游子回家，欢迎四海朋友来湖北做客，湖北还准备了温暖“泉”世界冬日康养之旅、“蒸蒸日上”欢乐荆楚美食之旅、“踏雪寻梅 万种风情”武汉都市圈之旅等多条冬游精品线路。（记者 王理略）

(责编：曹淼、杨迪)

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