原标题：内蒙古呼伦贝尔：冰雪那达慕激活冬季消费市场

在内蒙古呼伦贝尔古城，华灯初上，一座座冰雕在五颜六色的灯光照射下格外醒目，市民和游客穿着厚厚的羽绒服流连其间，孩子们围着冰雕捉迷藏，发出阵阵笑声，古城里的商铺一派繁忙景象。

呼伦贝尔市海拉尔区居民说，极寒天气下城区里依旧人气很旺，甚至罕见地出现堵车现象，足以说明冬季旅游市场十分火爆。据统计，这个冬季，呼伦贝尔市共有61家A级旅游景区、星级乡村（牧区）接待户及乡村旅游重点村开门营业，同比增长52.5%，一些景区首次在冬季实现运营。

呼伦贝尔市文化旅游广电局副局长杨红表示，呼伦贝尔市以举办内蒙古自治区第二十届冰雪那达慕为契机，改变单一办活动的传统思路，实现节庆搭台、文旅引流、商贸唱戏，培育冬季旅游新业态，旅游促进消费作用明显。

12月17日，人们在现场观看内蒙古自治区第二十届冰雪那达慕开幕式。新华社记者王楷焱 摄

12月17日，陈巴尔虎旗草原最低气温跌破零下40摄氏度，冰雪那达慕开幕式会场却一片欢腾。赛马、非遗展览、冰雪大集、冰雪火锅等活动令人目不暇接。当地牧民赶着牛羊、骑着马盛装出席，来自俄罗斯、蒙古国及中国各地的游客围着篝火载歌载舞。当天现场观众超过万人，有一半以上是远道而来的游客。

呼伦贝尔易游国际旅行社总经理王晓光说，在冰雪那达慕开幕前夕，旅行社迎来了今年规模最大的旅行团。游客们从广东专程来参加冰雪那达慕。王晓光说：“内蒙古出台了包机奖补政策，呼伦贝尔市也出台了关于冰雪旅游的奖补政策，极大降低了游客出行成本。”

鄂温克族自治旗巴彦托海镇银帆商务酒店经理金越介绍，得益于刚刚举办的冰雪那达慕及后续活动的吸引，当地酒店住宿市场近期十分火爆。金越说：“相较于往年，我们酒店入住率提高了20个百分点，12月甚至出现连续数日满房的情况。”

在海拉尔区一家毛皮制品店，人们选购具有民族特色的皮质大衣、帽子、鞋、手套等防寒用品。据店内工作人员介绍，在冰雪那达慕前后，店内顾客络绎不绝，许多来自外地的游客为了应对极寒天气，纷纷前来选购。目前店里特色羊毛靴和马毛靴已尺码不全，正在加紧补货。

12月17日，选手在内蒙古自治区第二十届冰雪那达慕赛骆驼比赛中。新华社记者贝赫 摄

据了解，呼伦贝尔市除了举办内蒙古第二十届冰雪那达慕开幕式外，还有冰雪“伊萨仁”、冷极马拉松等系列文旅活动。除此之外，还协同开展展销促销活动，进一步拉动消费。

12月16日，呼伦贝尔·海拉尔冰雪产品冬季展销会开幕，全国各地展商的170多种冰雪产品集中展销。据统计，期间共有5万多人次前来现场观展，现场交易额近9800万元，展会意向签约项目21个，意向签约额达15亿元。

杨红介绍，呼伦贝尔市出台冰雪文旅产业提标提效发展补贴办法，一方面鼓励文旅企业冬季运营，另一方面支持经营主体开发新产品、推出新业态、打造新场景，切实让冰雪文旅成为拉动冰雪经济的主力。

杨红表示，下一步呼伦贝尔市将继续聚焦“游客怎么来、玩什么、买什么”三个问题，通过优化游客招徕政策、打造爆款旅游产品、开发精品旅游线路、研发“冰雪+”产品、扶持新兴业态等举措，实现旅游拉动消费升级，促进冰雪经济提标提效。（记者赵泽辉、贝赫）

(责编：曹淼、杨迪)

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