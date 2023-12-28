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京雄高速全线通车运营

2023年12月28日14:46 | 来源：新华网
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新华社北京12月28日电（记者王聿昊、张骁）记者28日从交通运输部获悉，京雄高速公路北京五环至六环段当日顺利贯通。至此，京雄高速全线通车运营。

京雄高速是北京连接雄安新区的直通高速公路，主线全长约97公里，其中北京段约27公里、河北段约70公里。从北京西南五环到雄安新区，全线行驶时间约1小时。

这是12月27日拍摄的京雄高速（北京段）。新华社记者王聿昊 摄

这是12月27日拍摄的京雄高速（北京段）。新华社记者王聿昊 摄

京雄高速从建设到运营，很多方面都体现了“智慧公路”理念。据中铁京雄公司总工程师刘英培介绍，京雄高速设立了智慧高速监控中心，借助5G专网、全线气象采集、可变信息标志等技术和设施，能够实现一体化的感知、计算、通信和信息发布，为车主提供更及时准确的信息服务。

京雄大桥是京雄高速的一大亮点。大桥采用飞燕式拱桥结构，拱顶以“中国结”造型的风撑连接，寓意北京与雄安紧密联系、协同发展。

北京交通委有关负责人表示，京雄高速与京港澳高速、大广高速共同形成便捷顺畅、功能互补的区域高速公路网，强化了北京与雄安新区的交通联系，为京津冀协同发展提供了更好的交通服务保障。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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