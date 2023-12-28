12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，由人民日报主办举行。在论坛现场，半亩花田品牌所属企业，山东花物堂生物科技有限公司总经理亓丰伟接受了人民日报记者采访。

记者：您认为在推动品牌高质量发展的过程中，国际优秀品牌对中国民营企业有怎样的参考价值？

亓丰伟：随着国家的稳步发展，中国市场与世界各国企业的交流合作加深，中国品牌与国际品牌的竞争也越来越激烈。特别是在化妆品行业，早几年，中国品牌在这个赛道，与国际品牌有着不小的差距，商品货架上满是国际品牌的商标，几个英文字母几乎等同于优质化妆品。

国际品牌之所以可以拥有如此高的市场占有率，在我们分析看来，一是因为他们对用户需求的精准把握，才能让产品有的放矢，更为精准地解决需求；二是对品牌的定位非常清晰，具有明确的辨识度，才能让消费者记住。

在这样的背景下，我们决定用更长的时间，去经营好一个拥有好产品、极具辨识度的中国身体护理品牌，于是便有了半亩花田。从最开始和玫瑰结缘，从而有了半亩花田的第一款产品——玫瑰纯露，到今天的磨砂膏、身体乳，半亩花田始终深耕中国特色植物领域，经过13年的不断努力，越来越多的中国消费者，认可了我们以花护肤的护理理念，享受我们带来的天然、安全、高效的护肤体验。半亩花田也和其他迅速崛起的国货护肤品牌一起，推动了中国身体皮肤护理行业的高质量发展。

回顾这几年，我觉得国际优秀品牌在中国企业的发展道路中，提供了非常宝贵的参考经验，以及清晰可量化的行业标准。这些经验，帮助半亩花田实现了飞速发展，但我们始终没有忘记我们的初心：我们从不是单纯追求利润或规模，而是为了实现客户、员工、合作伙伴乃至整个行业共同的“半亩”美好生活梦。同时我们也看到，中国企业背靠得天独厚的丰富物产与文化沉淀，已经开始奋起追赶，甚至在某些方面超过了国际品牌，所以我们也有理由坚信，半亩花田一定能引领中国身体护理品牌，跻身世界化妆品行业前列。

记者：民营企业与中国消费者的生活密不可分，您认为半亩花田在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中，贡献了怎样的力量？

亓丰伟：在新消费时代，消费者对于产品和服务的需求趋势是越来越多样化，为许多行业都带来了巨大的增长潜力。面对这一时代机遇，企业需要具备极高的市场敏锐度，精准洞察消费者的需求，更需要提升自己的创新能力，研发出满足消费者新需求的产品，这是每一个企业的机遇与挑战。

面对这一挑战，我认为企业最好的应对，还是提高自己的硬实力。以半亩花田为例，我们提出了原料种植研究、产品研发、原料研发的三位一体研发体系，多链路打磨我们的产品研发实力。同时，半亩花田以市场消费需求与研发创新为双轮驱动，打造出一款款深受中国消费者喜爱的产品，积累品牌声量，引领身体护理国货赛道。

比如，我们精准洞察到消费者对天然成分的偏爱，于是在玫瑰种植基地之外，我们经过反复考察、筛选，又在全国范围内建立起内蒙燕麦、广西茉莉等10余处有机原料种植园，确保产品原料的天然优质，以此让消费者的护肤体验更为安心。

而针对消费者希望护肤更有效的诉求，我们立足于13年里积累的花卉科研成果，为消费者带来安全又高效的护理体验。比如在修护屏障这个功能点上，我们潜心研发出鲁农丹1号牡丹品种，以鲁农丹的牡丹籽油研发出rivetor技术，能更快地修护皮肤皮脂屏障，解决干燥、粗糙等肌肤困扰。

我们还关注到，消费者越来越重视护肤过程中的香氛体验，我们便积极与国际顶尖香氛企业合作共创，为我们的产品赋予了天然花香，让消费者在护肤的同时，心情也能被美妙花香治愈，获得更丰富的体验。

总的来说，半亩花田依托三位一体研发体系，从原料、科技等核心领域入手，以市场需求与研发创新为驱动，不断提升、积累企业的产品研发迭代能力，为消费者带来功能更强大、全面、体验更优秀的产品，满足了消费者对美好生活的追求。

记者：之前您分享的内容，更多是集中在民营企业向内的努力，为中国人民实现美好生活贡献力量，那么为了实现这个目标，站在企业外部的视角，半亩花田在哪些方面为中国人民的美好生活作出了努力？

亓丰伟：近年来，中国民营企业飞速地成长，企业不断打磨自己的实力，固然是成长的主要原因之一，但更重要的，是得益于当下国家的飞速发展，为各个行业提供了更广阔的发展空间。所以，尽自己的努力，回报行业、回报社会、造福人民，是每个中国企业应有的责任与义务。

在行业范围内，我们积极参与了由中国日用化工协会组织编写的《中国身体皮肤护理白皮书》，于今年2月25日，在北京成功发布。这份白皮书，是国内身体皮肤护理领域的首份白皮书，围绕皮肤护理行业发展所面临的瓶颈，从不同层面提供了崭新的解决方向，对行业的创新研究，具有一定的指导意义和重要参考价值。而在明年，半亩花田将继续联合中国日化协会，发布2024年度的身体皮肤护理白皮书。我们希望，以一种可持续的形态，不断为个护行业提供发展思路，积极带动整个行业实现高质量发展，为消费者带来更优质的产品与服务。

另一方面，半亩花田也尽自己的努力，积极履行企业社会责任，为更多人带来美好生活。比如我们最开始的半亩玫瑰花田，今天已拓展至近百亩，玫瑰的种植、生产、加工需求，为当地提供了更多就业岗位，带动当地产业升级，提升居民收入。

我们还从2021年3月开始，在内蒙古阿拉善左旗腾格里沙漠，正式开启了百万棵树计划，通过种植100亩，共计4万棵梭梭树，帮助当地改善自然环境，今年是我们种树治沙的第3年，已初步获得了一定的成果。半亩花田通过践行自己的社会责任，切实地帮助更多人实现了美好生活梦。

回顾13年的发展道路，半亩花田始终深耕中国特色植物成分与科学护肤领域，不断提升企业的产品研发能力与品牌实力，紧密围绕消费者的需求变化，推出了多款天然、高效、安心的身体肌肤护理产品，为实现中国人民的美好生活贡献中国企业的力量。

未来，半亩花田将继续立足国内，汇聚全球行业智慧，不断深化核心技术研究，同时引进全球前沿技术，做深、做精、做大、做强，成为身体护理领先企业，让世界看见中国美。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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