12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。在论坛现场，广州谷雨生物科技有限公司联合创始人林雨汀接受了人民日报记者的采访。

记者：都说美妆护肤赛道以“卷”出名，作为新锐国货护肤品牌，您认为谷雨的立足之本是什么呢？

林雨汀：作为新锐国货护肤品牌，对中国文化的自信是品牌崛起的动力，拥有具备竞争力的自主研发能力是品牌立足之本。

谷雨以中国二十四节气命名，这是我们传承中华文明，坚定文化自信的初心和决心，坚持文化自信，让谷雨坚信中国企业一定能够做大做强，最终到达世界一流水平。

国货护肤品牌一直面临着众多国际化妆品品牌的竞争压力，尤其是在原料研发能力上存在差距，核心原料依赖进口，直接套用国外品牌成分的护肤品容易水土不服。谷雨作为自主研发起家的团队，我们深知中国品牌要立足，必须要突破关键核心技术，打造品牌核心竞争力，为消费者提供高质量的产品和服务，赶超国际先进水平，才能赢得消费者的认同和信任。

从2007年成立护肤实验室开始，谷雨就一直坚持高投入和规模化自主研发，以中国特色植萃中明确的核心功效成分为研发方向，靶向研究其中的有效活性成分。同时，在深入研究中国人肤色肤质的基础上，利用合成生物、纳米包裹等前沿技术，创新开发高活功效成分和更适合中国人肤质的有效配方。

在科研硬件投入上，谷雨自建集原料、配方、功效检测于一体的大型高规格青囊研发中心，配建行业领先的特色原料提取工厂和大型现代化绿色护肤品生产工厂，保障自研核心特色原料和产品的自主规模化生产。如今，谷雨已经形成“原料提取—配方创新—功效检测—绿色生产”的全产业链自主研发技术体系。

记者：过去一年谷雨取得了哪些突破性的研究成果？下一步有哪些规划？

林雨汀：在科研方面，我们依托自主研发的突破性熔融结晶技术，将光甘草定纯度提升至 98%，超过国际常用标准40%和90%，纯度行业领先。同时，在剂型研究上，面对光甘草定不溶于水、油，难溶于醇的应用问题，我们攻克了 30 纳米包裹技术（是常见包裹体粒径的 1/3），24h 单位面积累计透皮率提高了 3.4 倍，大大提高了光甘草定的透皮吸收效果。

今年10月，谷雨主办了“2023首届中国人美白高峰论坛”，作为行业内首个聚焦中国人美白的论坛，谷雨从科学对文化的推动与变革，与多方专家学者探讨更适合中国人肤质的美白方式。

近期，针对中国人皮肤本态研究方向，我们还联合北京工商大学发表了《中国女性肤色及肤质研究》，提出基于光学、色彩学、皮肤学3大科学体系的中国人的皮肤研究模型。

作为一个护肤品牌，专注科研技术的创新是谷雨的品牌战略。未来，谷雨还将继续深耕核心技术的创新，为大家提供更适合中国人肤质的产品和更优质的服务。

记者：谷雨这个品牌名源自中国二十四节气文化，谷雨是怎么看待中华文化的传承的呢？

林雨汀：五千年的中华文明源远流长博大精深，这是中国人坚定文化自信的底气。谷雨源自中华优秀传统文化，坚持中国式审美，致力于将中国传统文化与现代审美创新性结合，如在品牌推广中融入“诗意美学”，通过与国风形象代言人合作、冠名“2023国风大典”等文创设计形式和活动，去探索东方审美的渊源，让消费者在对品牌认同的同时，全身心地体验一场属于东方人的美学盛宴。在品牌跟消费者沟通的每一个触点，无论是内容、视觉，还是产品、包装，谷雨都希望能够以护肤品为载体，达成弘扬和传承中华文化的使命。

记者：2023年品牌论坛的主题是“推动品牌建设 助力中国式现代化”，您认为民营企业品牌可以怎么助力中国式现代化呢？

林雨汀：“做强做大民族品牌”既是中国式现代化建设的需要，也是时代赋予我们的历史使命。对“谷雨”而言，在专注于“中国质量”的同时，我们积极融入国家战略，如助力“双碳”目标方面，推动使用可再生材料和环保包装；服务“乡村振兴”方面，我们在新疆建立光果甘草种植基地，帮助当地防风固沙，改善生态环境，拉动当地居民就业增收。明年，我们计划成立“谷雨”自有的公益基金会，在强大自身品牌的基础上，与社会发展同频共振，更好地履行企业社会责任。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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