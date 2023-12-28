12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。在论坛现场，海亮教育副总裁彭蕾接受了人民日报记者采访。

记者：面对新的形势，海亮教育是如何积极响应党和国家的号召，快速实现自身全面转型升级的？

彭蕾：在海亮教育近30年的发展历程中，始终将“听党话、跟党走”作为自己的基本原则。2021年，随着新政策的颁布，海亮教育做了三件大事：其一，迅速从美国纳斯达克完成私有化，成为国内第一家主动从资本市场退市的民办基础教育集团；其二，将旗下自有的义务教育段学校捐赠给浙江一家私募公益组织，杜绝一切关联交易，同时做好运营管理工作，确保办学质量不断提高；其三，积极响应乡村振兴战略，站在教育事业发展的视角，全面投身乡村教育振兴事业，从民办教育转型成为教育服务提供商，致力于为中西部县域提供优质教育资源，输出能够带来改变的各类教育服务。

记者：海亮教育是如何推进乡村教育振兴的呢？

彭蕾：从2021年开始，我们通过组建超过1100人的超大规模教育研究与研发团队，对中西部县域存在的痛点卡点，进行深度研究；同时，萃取提炼国内公认的顶尖学校的办学经验、教学模式，或者以数字化技术进行固化，形成教育科技产品；或者形成可复制推广的一系列解决方案，譬如拔尖创新人才培养、素质类课程实施、教研组建设等。在此基础上，通过派驻管理团队，有针对性地输出教育产品与服务，在不改变县域学校性质、学生来源、以及教师群体的基础上，提升县域学校、特别是县中的办学质量、教学成绩；在部分县域，我们还与县域政府共创教育改革示范区，从为县域教育“输血”到“造血”，帮助当地校长、教师、教育工作者快速成长，从一所县域学校辐射到全县，从而让整个县域的教育生态能够有所提振。

记者：那么，海亮教育是如何不断提高自身的办学质量的呢？

彭蕾：海亮教育正在积极打造特色化、分类分层办学的模式，致力于形成涵盖科技、文史、艺术、体育、外语等不同类型的特色中学；像位于诸暨海亮教育园区的海亮高级中学，就是典型的科技中学；我们正在建设对应的课程体系、师资队伍、管理模式，以及为学生量身定制的多元升学规划。我们始终相信，无论何时何地，办好人民满意的教育应当是每一位教育工作者的初心；在新时代，打破“千校一面”的状态，构建学校自己的办学特色，就是因材施教，更能符合老百姓对教育的诉求。

记者：在您看来，是什么支撑着海亮教育这样快速地转型与发展呢？

彭蕾：海亮教育的快速发展，其实得益于我们在2020年喊出的口号，人才兴教与科技兴教。人才兴教，就是通过广泛吸纳人才、培养人才、启用人才，让优秀的人培养更优秀的人，不断引进有创新思想、开拓精神的年轻人，让他们去推动海亮教育、乃至区域教育的前进；

科技兴教，就是响应党和国家倡导的教育信息化、教育数字化，充分依托我们常年积累的办学经验与理念，研发真正符合校园管理、教育教学、德育评价等场景的教育科技产品，以人为本，以学生、教师为本。我们有一句口号，叫作“生于校园，长于校园，成于校园，用于校园”，打造真正的数字校园。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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