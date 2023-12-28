12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。在论坛现场，空刻意面联合创始人兼CEO王义超接受了人民日报记者采访。

记者：空刻意面的出现，大大降低了人们在家制作意面的门槛，也受到很多消费者的欢迎，空刻是如何实践产品创新的？

王义超：改革开放和全球化推动了中国与世界的食品交流，使得中国的食品市场更加丰富多元，也促进了世界各地食品文化的交融和发展，我们在中国的西餐厅也可以吃到正宗的意大利面。2019年，空刻应运而生。基于中国消费者的需求，空刻尝试在意大利面这个已经存在了2000年的品类中做一些符合中国国情的创新，为中国的食品市场新增了“方便意面”这一细分品类，满足消费者“轻松做餐厅级意面”的需求。

高品质产品创新不仅是空刻意面在四年内从0元到10亿元交易额的开路先锋，更是立身之本，我们坚持“内外兼修”：

“外”是更好地满足消费者需求。

2019年，空刻意面推出“烛光意面”系列。以一盒配齐餐厅级意面烹饪所需的所有料包，不到15分钟就可以吃上餐厅级的意大利面，让消费者轻松拥有“随便做，都好吃”的美好体验，受到众多消费者的喜爱，截至2023年初，累计销量已经超过1亿盒。

消费趋势日益多元化，消费者在产品选择的多样性上提出了更多个性化需求，因此我们也持续关注消费者的反馈和建议，在今年拓展了儿童意面、辣意面等全新系列。

“内”是空刻对食品行业的“敬畏之心”。

在每一份“餐厅级意面”的背后，是新鲜的食材和安全的生产工艺在支撑。空刻意面自有四万平方米的工厂与空刻味觉研发中心，定制了多条全自动生产线，采用国际行业标准规范工艺，通过体系化、严格的多边管控，从0到1构建轻烹意面行业标准，严把品质关。

在《“健康中国2030”规划纲要》指导下，空刻意面以工艺替代添加，均衡膳食营养，融合健康理念，让美味、放心、方便的餐厅级意面体验走进千家万户。

记者：空刻作为一个2019年创立的品牌，短短四年时间已经成为意大利面品牌的代表，打造独特品牌竞争力的内在驱动力是什么？

王义超：内在驱动力是空刻意面的价值观“以消费者价值优先”，坚持做正确的事。

全域科学经营，携手多方伙伴，实现共创共赢。

意面作为过去只在西餐厅中才会接触到的一个“小品类”，从本土化到大众化需要各方协同形成扩大需求的合力。空刻意面与渠道终端相互促进、共同发展，通过全域科学经营，以产品创新为支点，在存量市场中撬动新增量，将意面从一个“小品类”引领到现在食品行业中不可忽视的一块新市场，实现意面品牌、销售终端和消费者共赢的局面。

关注环境、城市与人，追求美好生活。

虽然空刻意面才四岁，但我们也希望力所能及地积极践行企业社会责任，回馈社会。例如在今年北京洪涝地质灾害中，支援北京房山灾后救助工作。

毫无疑问，ESG已经成为当前十分重要的议题。空刻意面积极响应国家“双碳”目标，积极关注绿色、城市与人，深度挖掘绿色消费市场需求。2023年，空刻意面环保装上新，产品内袋包装使用了FSC认证材料，每份烛光意面包装大约节省85.7%的用纸量；消费者每购买一份环保装，相当于减少碳排放大约1839克，我们号召消费者与我们一起参与绿色行动。

记者：作为新兴消费品牌，如何看待新消费行业接下来的发展前景？未来空刻意面有何规划？

王义超：国内大循环是新发展格局的主体和基础，拉动新消费是顺畅“双循环”的重要抓手。我国拥有世界最大规模的国内消费市场，具有世界最大的人口规模和中等收入群体，消费品零售总额位居世界前列；同时，以新一代互联网技术为基础的新兴产业和数字化经济体系的发展，正在创造极其强大的新消费市场，我们也十分坚信，未来十年，新消费市场依然大有可为。

空刻意面始终秉承以“成为受世界尊敬的中国食品品牌”为愿景、以“消费者价值优先”为价值观，把握消费市场变化趋势，坚持高品质创新和企业高质量发展，满足国内不断升级的消费市场需求。空刻意面将继续坚持创新驱动，增强品牌发展动能，打造国产意大利面品牌，并不断向更大的舞台迈进，以品牌见证新时代巨变，让中国意面闪耀世界食品舞台。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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