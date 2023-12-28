12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。

在论坛现场，美腕创始人、董事长戚振波接受了人民日报记者采访。

记者：为全面保障消费者权益，美腕旗下直播间的选品是怎样一个流程呢？售后服务又是如何保障的呢？

戚振波：直播间的选品至关重要，不仅事关消费安全，也是直播间建立与消费者的信任关系、实现可持续发展的基础。美腕凭借其专业性和多年运营经验的积累，组建起一支覆盖供应链、研发、产品、市场、平台渠道的合规团队，构建了严谨完善的选品机制，通过“三选三检”选品流程和三重服务保障，为消费者提供高品质的产品和覆盖售前、售中、售后的全链路服务。

比如，“三选三检”包含商品预选、选品会及试用体验、商品终选三轮选品，商品合规质检、飞行检查、送检机制三重检查，以严苛标准把控产品质量，守好“消费者放心买”的第一道关卡。三重服务保障则分别来自商家、平台和直播间，为消费者提供正品保证和畅通的售前咨询、售后服务通道。

记者：美腕旗下直播间在对产品进行专业化讲解方面是怎么做的？在内容创新方面有哪些尝试？

戚振波：对产品进行专业化的讲解与推荐是消费者对直播电商的基本诉求，高度专业化的讲解推荐、新颖有趣的直播内容，能够为消费者带来更好的消费体验。

美腕旗下直播间通过对产品进行高度专业化的讲解推荐，并且能够针对消费者的不同诉求进行专业的个性化推荐，来引导消费者科学购物、理性消费。例如，主播在彩妆护肤领域有着备受认可的专业能力，美腕旗下直播间还配备有不同品类的助播，设置品类专场满足精准需求，邀请专家进直播间科普知识等，不仅增添了购物的趣味性，还为消费者提供了丰富、科学的购物建议，帮助他们更理智地进行消费决策。

作为以内容为驱动的直播电商机构，美腕旗下直播间通过洞察消费需求，在内容创新方面不断突破，持续升级消费体验。美腕旗下直播间通过百科课堂的形式，分享有趣的小知识，专业、全面地详解各品类产品，解决消费者在消费过程中遇到的困惑，帮助消费者做到科学精选，理性购物。全媒体渠道的“新品秀”栏目，为消费者提供及时且丰富的新品资讯、更多维度的新品体验内容和直观的新品消费建议。直播间外，美腕还推出了自制节目《所有女生的offer》《所有女生的主播》，聚焦与品牌谈判过程、展现行业的多样化就业渠道。

记者：美腕在网络主播人才培育方面，以及推动直播电商行业标准制定方面有哪些前瞻性探索？

戚振波：在实现自身发展的同时，美腕一直以来不遗余力地推动行业可持续发展。

人才是引领发展的第一动力。美腕在直播电商行业人才培养方面持续投入，逐步完善行业岗位细分和设置，助力行业精英人才引进，为直播电商产业的未来发展提供持续而可靠的人才保障。

今年618前夕，美腕推出聚焦主播职业的纪实类综艺《所有女生的主播》，从具体工作模式和挑战，到职业所需能力和素质，全面展现主播职业特质，更新大众对直播电商和电商主播的认知，通过创新形式为行业吸引更多人才。

近年来，美腕积极在公共场域传播积极的职业观念。在“中国新主播2023”主播大赛评选现场，李佳琦作为评委及颁奖嘉宾提出“中国新主播”应该具备四点特质：“始终怀揣真心，倾听消费者的声音；坚持专业分享，持之以恒积累；相信国货，推介优质国货；珍惜口碑，不负信任。”

同时，美腕持续参与直播电商行业标准的制定工作，积极传播行业合规理念。直播电商作为新兴行业，标准理论建设和深入前瞻的行业研究对行业高质量发展意义重大。美腕积极参与直播电商行业国家标准、行业标准、地方标准和团体标准等多个层面的标准制定工作，推动行业合规进程。此外，美腕连续两年与中国计量科学研究院、中国质量认证中心等权威研究机构合作发布《直播电商行业高质量发展报告》，以一线直播实践经验和数据为报告提供真实研究样本，也为行业高质量发展提供有价值的参考。

记者了解到，作为中国直播电商行业的重要参与者，美腕在直播间选品、消费者权益保障、消费体验提升、人才培养和行业研究等方面均展现出高度的专业性和责任感。

在直播间选品和消费者权益保障方面，美腕旗下直播间严格的选品把关标准和高度负责的专业态度让消费者能够放心购物，同时也为直播电商行业自律自管提供了高标准参照，促进行业更加健康良性发展。

在消费体验提升方面，美腕旗下直播间通过丰富的内容形式，加强了与消费者之间的情感纽带，赢得了更高的信任和忠诚度。

在人才培养和行业研究方面，美腕持续推动行业人才培养职业化、规范化，提高行业准入门槛，并在业务方面持续探索，不断深入行业研究，走在领域前沿。

美腕树立了行业高质量发展标杆，为推动行业迈向更加成熟、规范的发展提供了宝贵的经验和参考。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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