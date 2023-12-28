12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。在论坛现场，山西鹏飞集团有限公司董事局主席兼总裁郑鹏接受了人民日报记者的采访。

记者：氢能作为清洁能源，鹏飞集团是如何构建完整的氢能产业链，实现上下游产业的协同发展？

郑鹏：近年来，为助力实现“双碳”目标，鹏飞集团依托山西发展氢能的资源优势、成本优势、应用场景优势，结合集团自身产业优势和经济优势大力发展氢能产业，谋划布局全球规模最大、产业链最全、工艺路线及装备最先进的制、储、运、加、用、研及装备制造为一体的氢能全产业链。

我们依托传统焦炉产业建成投运了一期2万吨焦炉煤气制氢项目；建成投运4座加氢综合能源岛，还有20余座正在有序推进；收购湖北十堰东风特汽，自主研发生产的49吨氢能重卡已投运200辆，今年还投运了3辆氢能大巴、5辆氢能公交、1辆氢能中巴和一辆氢能装载机；500辆氢电共享单车将在明年3月份投放市场。

在产业链打造方面，鹏飞勇担“链主”责任，以比较优势吸引国内外优质氢能企业，与丰田、查特、申能、氢晨、鲲华、蓝能等头部企业深化战略合作，协同打造电堆、燃料电池系统、供氢系统等氢能装备制造产业。同时深化创新驱动发展战略，与上海交通大学、南开大学、太原理工大学、中北大学等高等院校开展校企合作，共建燃料电池汽车制造技术联合实验室、先进炭基电极材料山西省重点实验室，打造山西省氢能科技成果转化示范基地和山西省氢能全产业链关键技术中试基地，开展Ⅳ型储氢瓶的研发制造等科研项目。实现“一企带一链、一链成一片”集群发展，为转型发展注入了强劲动力。

记者：在深入推进能源革命、规划建设新能源体系中，鹏飞集团在氢能应用领域有哪些创新和突破？

郑鹏：2022年9月2日，我们自主研发的全球首套250kW氢燃料发动机（单堆）在孝义发布；2022年11月22日，我们自主研制的首批100辆49吨氢能重卡在集团内部投入运营，截至目前，总里程已达800余万公里，打造了目前国内最好应用场景。通过运营过程中不断摸索，完成了车辆中小型技改300余项，今年投运的百辆氢能重卡在整车适配、制造成本、运营氢耗等方面都有了质的提升。

依托能源产业大宗物料运力优势，我们成立了“万辆重卡大物流运营公司”，与国际知名投资公司合作，正在搭建全国范围的“零碳智慧物流科技”运营管理平台，目前平台前两阶段开发软件已分别于6月和8月上线试运行。零碳智慧物流平台将帮助进入平台的物流公司及个体户解决持有车辆、提供货源、高效调度、能源供给、货到结算、车辆处置等物流全生命周期的各种问题，实现大宗物料的“滴滴打车”。

记者：在氢能产业的发展过程中，鹏飞集团如何平衡经济效益和环保效益的关系，发挥示范作用？

郑鹏：我们积极主动践行新型工业化的场景推动，改变过去的经济发展模式，向着经济越好环境越好，环境越好经济越好的方向发展。

记者：很多人认为氢能够改变我们的生活方式。鹏飞集团是如何用氢能让生活更美好？

郑鹏：我们的奋斗目标就是“不断满足人民美好生活的需求”，一切有利于人民健康生活的事业，我们就努力去推广。在吃的方面，引进氢农业、氢康养科研成果，打造山西品牌的氢蔬菜、氢水果、富氢水等绿色食品，让人们吃得更放心；在行的方面，加快氢燃料电池公交车、乘用车、摩托车、共享单车等交通工具的研发及应用推广；在工作方面，引进氢能各种产业，引导、鼓励企业和居民围绕氢学习、氢工作、氢创业、氢投资、氢建设、氢研发、氢消费，享受氢能带来的美好生活。

记者：未来的新能源产业机遇与挑战并存，鹏飞集团将如何应对市场变化，把握发展机遇？

郑鹏：新能源产业是未来产业，存在着许多不确定因素，比如一些“卡脖子”技术需要攻克，短期内不具备商业化运营的产业需要我们先期投资去发展，同时也承担很大的风险，但我认为，只要方向正确，不怕路途遥远，我们一定会锲而不舍、勇往直前，为传统能源产业零碳转型发展蹚一条新路，打造万亿元产值的氢能新业态、新经济，为我国新能源产业高质量发展贡献鹏飞力量。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经