12月15日，2023中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“推动品牌建设 助力中国式现代化”为主题，搭建对话交流平台，充分展示中国品牌在推动高质量发展和满足人民美好生活需要中的重要成就，为推进中国式现代化凝聚品牌力量。在论坛现场，上美股份副总裁刘明接受了人民日报记者采访。

记者：过去20年是中国品牌发展的黄金20年。可以谈一谈韩束作为中国品牌，身处时代潮流发展的感受吗？

刘明：我觉得非常荣幸，韩束是中国品牌崛起的亲历者与见证者。

中国品牌发展的黄金20年，恰恰是韩束狂飙突进的20年。韩束是2003年创立的中国品牌，我们紧跟时代号召一路走到今天。有过巅峰，也有过低谷，但我们始终坚定不移地探索中国品牌向上与革新之路。现在，韩束成功经受了不同周期的考验，成为深受消费者喜爱的国民护肤品牌。

现在韩束已经获得2000多万消费者的口碑认证。我觉得其中非常重要的一个原因是，韩束始终坚持把“实现人民对美好生活的向往”作为品牌发展的出发点和落脚点。比如这两年，韩束洞察到一个新的消费需求，品牌在那个时候全新定位为“科学抗衰”。总结一句就是：紧跟时代发展，造就了韩束的现在。

记者：韩束能成为国货护肤品的领军品牌，您觉得背后的核心推力是什么？

刘明：一手抓科研投入，另一手抓人才梯队建设机制。这不仅是韩束的核心推动力，我相信也是中国品牌未来长期增长的核心动能。

从2003年创立至今，韩束实现了从应用科学到基础研究的进阶。我解释一下，什么是应用科学和基础研究：指原料的应用，配方的打磨，以及整体肤感的提升，这是应用科学；开发新原料、新技术、新配方，研究皮肤机理以及产品功效，真正解决消费者痛点，建立科研技术的护城河，这是基础研究。

上美搭建科研人才体系，设立海外科研中心和中国科研中心，集世界科研人才为上美所用。相信我们能够培养出中国化妆品未来的科研接班人，也能带动行业扎实做基础研究，让中国化妆品被世界喜爱与认可。

进阶的过程中，我们也逐步摸索出了一个由科技和用户需求双向驱动的自主创新科研体系。这个科研体系是“以前沿计算生物学研究为基础，辅助以开放式创新机制，赋能韩束科学抗衰研究，最终推动中国抗衰产业的发展”。

韩束目前正在从六个维度去培养品牌的核心竞争力，应对下一个周期的挑战：首先是组织驱动领先，通过内部人才的培养，以人才支撑品牌的可持续发展；其次科研领先，持续打磨产品力，做出消费者喜爱的产品；第三是信息AI领先，AI时代到来，我们把很多岗位都进行AI化，提升管理效率；第四是营销领先，普及用户建立消费者心智，并实现流量渠道上的与时俱进；第五是智能化生产领先，通过提升智能化程度，让总成本在生产的环节得到有效地控制，提升产品标准效益，最后，第六点是从个性化发展走向共性化发展，从主导发展到协助他人发展，以平台推动发展。

总之，中国品牌的科研是从无到有，从模仿到超越的过程。

记者：确实中国品牌的科研，是一个逐步摸索的过程。那您能否展开谈谈韩束科研摸索过程是怎样的？

刘明：韩束在20年的发展历程中，有三个重要的关键节点。我们内部称之为韩束的科研三级跳。

一级跳是早在2003年完成的。那个时候我们开始布局自主科研，自建工厂和研发团队，也是我们应用科学的起步阶段。

二级跳是在2016年完成的。那个时候我们的应用科学已经做到了国际一流的水平。但是我们发现我们的基础研究比较薄弱，所以我们就设立了国货化妆品首个规模化的海外科研中心，开始大量引进前沿人才，汲取海外前沿的技术和市场趋势。目的就是夯实基础研究。

三级跳是2021年完成的。全新定位“集世界科研，服务于中国品牌”，我们建成了国际双科研中心，构建多层次科研人才体系，打造世界一流的研发闭环体系，产出优秀的研究成果。

记者：刚才听您的介绍，韩束是科学抗衰的品牌。那么在抗衰这个领域，韩束有哪些重要的科研成果呢？

刘明：最重要的科研成果，是我们对“多肽领域”的研究与应用。韩束品牌20年的历史，也是我们从认识肽、解析肽、应用肽再到创新肽的过程。

有一个好消息与大家分享，最近韩束取得了一项颠覆性的革新成果——“环六肽-9”。可以很自豪地说，“环六肽-9”的自研突破，是我们第一次打破了国际原料商垄断，让中国人终于有了独属于自己的全球领先的抗衰成分。相较于以往的 “多肽”成分，“环六肽-9”抗衰效果更强、更深入、更持久。

接下来，随着中国品牌走向世界的大趋势，韩束将以“肽/环肽研究”科研平台，以抗衰研究新核心，强化品牌DNA，以高功效的硬核产品为品牌保障，向世界展示中国品牌的科技实力。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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