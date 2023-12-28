随着媒体融合建设进入新阶段，融媒体中心如何发挥地方媒体优势做出地方特色、打造独特品牌，在重大主题报道中做好创新，是当下地方媒体需要深思和探讨的问题。当前，资阳融媒体中心集全中心力量，做好地方特色，发挥独特优势。资阳融媒体中心党委书记、主任代小平接受了本报记者采访。

记者：我们知道，当前资阳融媒体中心正承担市级融媒体中心全国试点建设任务，在这个过程中，您认为最大的收获是什么？

代小平：一是收获了荣誉。资阳融媒体中心承担试点建设任务，得到了各级的更多关注和更多重视，是一份珍贵的荣誉，是资阳融媒体中心加速发展的黄金期。二是媒体能力更强。承担这次试点建设任务，解决了我们一些机制障碍，在硬件条件、技术装备水平、优质内容产能、传播力影响力等方面得到了明显提升，以市场为导向的分配方式也得到了优化。三是发展方向和思路进一步厘清。承担试点建设任务后，市委对标全国一流媒体和先进地区的媒体融合改革经验，结合资阳实际，确定了“建设全省领先、全国一流地市级主流媒体”目标。我们坚持做强新闻主业和市场经营，以优质内容重塑核心竞争力，以市场化机制推动可持续发展，媒体深度融合发展的方向和思路更加清晰。四是干事创业劲头更足。承担试点建设任务后，资阳融媒体中心干部职工的思想更加解放，一致认为这既是事业发展的挑战，更是难得的机遇。在试点建设中，资阳融媒体中心领导干部都冲锋在前，带头深入一线，摸“家底”、谋对策，一线职工立足自己的岗位，撸起袖子加油干，力争上游，展现出昂扬向上的新气象。进一步激发了干事创业热情，人人以更加奋发有为的精神状态，争当推进媒体深度融合发展排头兵。

记者：在加快推进媒体深度融合发展的大背景下，你们选择整合资阳日报社、资阳广播电视台组建市级融媒体中心，你们的初衷是什么、当初为什么这么干？在具体实践中，有哪些变化？有哪些创新？

代小平：资阳建市时间短，辖区较小，原资阳日报社和原资阳广播电视台机构小，且存在职能相近、机构重合、力量分散等问题。在加快推进媒体深度融合发展的大背景下，基于此类情况，市委决定在市级媒体融合发展方式上，实行“小媒体大融合”，即整合资阳日报社、资阳广播电视台，组建市级融媒体中心。

推进媒体深度融合发展后，我们实现了传统媒体向新型媒体真正转型，启动了融媒大数据底座等重要平台的建设，“拳头产品”——资阳观察移动客户端截至目前用户数达130万，覆盖率占资阳市常住人口的57.3%。优质内容生产和有影响力的栏目打造上也有很大的突破，新媒体产品占比增加30%，创新推出的《资观监督》《资观帮忙》民生类品牌栏目得到广大群众的喜爱和关注。发展路径也变得多元化，加强与国内优质平台、传媒龙头、市属国企等合作，围绕“新闻+政务服务商务”，共同开发做大市场，延伸拓展了产业链条，增强了造血功能，实现了社会效益和经济效益双丰收。

在具体实践中我们也有很多创新。比如，摸准痛点、阐释疑点，用未来引领，做好干部思想工作，实现“稳定融”。建强平台，再造流程，构建统筹策划、一次采集、多种生产、多元传播、多端发布的党政集中宣传平台，实现“真正融”。联动上下，打造区域性融媒体体系，依托市级融媒体中心，同步建设市、县（区）媒体融合综合管理技术平台，实现“市与县（区）”“媒体与部门”新闻宣传多层次深度融合、一体化发展，提升传播力，实现“全面融”。

记者：结合资阳融媒体中心在推进媒体深度融合发展方面的具体实践，您对市级融媒体中心建设有哪些意见和建议？下一步有哪些规划？

代小平：在市级融媒体中心建设中，可以采取“报台大融合”的方式，进一步精简非生产性人员，充实新闻采编一线，便于集中用力，打造权威媒体。坚持移动优先，建强自主产权APP，构建全媒体矩阵，巩固和壮大主流舆论宣传阵地。办好本地民生节目栏目，围绕引导群众、服务群众，创新践行新时代党的群众路线。关注群众所思所盼，是吸引、留住群众的有效举措。大兴“开门办媒体”之风，推动群众“急难愁盼”问题解决，服务基层治理。不断深化融媒体经营改革，建独资平台公司，拓展跨界多种经营，增强“造血功能”，反哺事业发展。

接下来，资阳融媒体中心将贯彻落实党中央决策部署，围绕“全媒体、多业态、市场化、科技型、门户化、伙伴群”总体要求，深化体制机制改革，实施“内容+产业”双轮驱动，构建“一体两翼”发展格局，进一步建成主流舆论阵地、综合服务枢纽、权威信息渠道、民意聚合平台、文创产业引擎，塑造主流舆论新格局，加快建设全省领先、全国一流的地市级主流媒体，努力为全国、全省地市级媒体深度融合发展贡献资阳经验。

记者：资阳推进试点建设已一年有余，您觉得推进媒体深度融合发展最关键的是什么？

代小平：最关键的是解决人的问题。这其中最重要的是市委的高度重视，把试点建设工作作为重大政治责任，写入市委全会报告，纳入全市总体工作和重要改革事项进行安排部署。特别是市委主要领导和市委分管领导亲自谋划推动，协调解决资金保障、阵地建设、经营管理等具体问题和困难。可以说，市委对资阳融媒体中心的支持力度是前所未有的。同时，市委宣传部还成立了6个工作专班，全过程推进试点建设工作，为试点建设扎实有力推进提供了强有力的保障。其次是资阳融媒体中心干部职工责任心和积极性的调动，从问题入手，逐步强化危机意识，不断聚合改革共识，调整薪酬结构让绩效性收入占总收入60％以上，形成了“量质同考”绩效考核办法，并逐渐拉大收入差距；定期复盘分析找差距，常态化开展补短板行动，基本实现每周都有小变化。

（采访组：人民日报记者 葛孟超、刘诗瑶，人民网记者 许峥）

(责编：董童、高雷)

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