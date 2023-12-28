人民网记者 赵竹青

2023年，科技浪潮汹涌澎湃，从人工智能的深入应用到量子计算的前沿探索，从深空探测的壮丽征程再到新能源技术的跨越式发展，每一项创新都谱写着辉煌篇章。新概念、新理论、新技术不断涌现，广泛地应用到了生产、生活的各个领域。一个个专业深奥的科技名词也逐渐被人们所熟知，成为了这个时代新的语言和文化符号。

科技名词是科学知识在语言中的结晶，它们承载着时代的烙印，同时也是审视科技发展和社会进步的重要载体。近日，全国科学技术名词审定委员会盘点“2023年度十大科技名词”，精选出2023年最具影响力和代表性的科技名词，为公众描绘出一幅科技发展的生动画卷。

大语言模型（large language model, LLM）

大语言模型是基于海量文本数据训练的深度学习模型。它不仅能够生成自然语言文本，还能够深入理解文本含义，处理各种自然语言任务，如文本摘要、问答、翻译等。2023年，大语言模型及其在人工智能领域的应用已成为全球科技研究的热点，其在规模上的增长尤为引人注目，参数量已从最初的十几亿跃升到如今的一万亿。参数量的提升使得模型能够更加精细地捕捉人类语言微妙之处，更加深入地理解人类语言的复杂性。在过去的一年里，大语言模型在吸纳新知识、分解复杂任务以及图文对齐等多方面都有显著提升。随着技术的不断成熟，它将不断拓展其应用范围，为人类提供更加智能化和个性化的服务，进一步改善人们的生活和生产方式。

生成式人工智能（generative artificial Intelligence, generative AI）

生成式人工智能是利用复杂的算法、模型和规则，从大规模数据集中学习，以创造新的原创内容的人工智能技术。这项技术能够创造文本、图片、声音、视频和代码等多种类型的内容，全面超越了传统软件的数据处理和分析能力。2022年末，OpenAI推出的ChatGPT标志着这一技术在文本生成领域取得了显著进展，2023年被称为生成式人工智能的突破之年。这项技术从单一的语言生成逐步向多模态、具身化快速发展。在图像生成方面，生成系统在解释提示和生成逼真输出方面取得了显著的进步。同时，视频和音频的生成技术也在迅速发展，这为虚拟现实和元宇宙的实现提供了新的途径。生成式人工智能技术在各行业、各领域都具有广泛的应用前景。

量子计算（quantum computing）

与经典计算不同，量子计算遵循量子力学规律，它是能突破经典算力瓶颈的新型计算模式。量子计算机，作为执行量子计算任务的设备，以量子比特（qubit）为基本运算单元。在量子计算中，基于量子叠加原理，量子比特的不同状态可被同时存储和处理。量子计算为解决某些经典计算机难以处理的复杂问题提供了新的可能性，有望在密码破译、材料设计以及人工智能等方面得到广泛应用。研制量子计算机是实现量子计算的关键，量子计算机包括离子、中性原子、光子等天然量子比特路线，以及超导约瑟夫森结、量子点等人工量子比特路线。在过去的几年中，这些系统都取了巨大的进展，且已在某些特定的采样问题上实现了量子优越性的展示。我国对量子计算机的所有路线均有布局，2023年，光学系统（“九章号”）和超导系统（“祖冲之号”）均取得了显著的进展。

脑机接口（brain-computer interface, BCI）

脑机接口技术是一种变革性的人机交互技术。其作用机制是绕过外周神经和肌肉，直接在大脑与外部设备之间建立全新的通信与控制通道。它通过捕捉大脑信号并将其转换为电信号，实现信息的传输和控制。2023年，科学家们开发了可以将神经信号转化为接近正常对话速度的语句的脑机接口。全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京获得成功，促进了介入式脑机接口从实验室前瞻性研究向临床应用迈进。随着脑科学、人工智能和材料学的发展，脑机接口技术的不断进步，它将在提高患者生活质量、促进个性化和精准化医疗方面发挥重要的作用。

数据要素（data elements）

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据要素是指那些以电子形式存在的、通过计算的方式参与到生产经营活动并发挥重要价值的数据资源。在数字经济中，数据要素的角色可与传统的生产要素（如劳动力、资本和土地）相提并论。数据要素是推动数字经济发展的核心引擎，是赋能行业数字化转型和智能化升级的重要支撑，也是国家基础性战略资源。2023年正式成立的国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，不仅体现了对数据资源的战略性管理和规范化利用的需求，也体现了国家层面对数字经济发展和数据治理的重视。

智慧城市（smart city）

智慧城市是以发展更科学、管理更高效、生活更美好为目标，以信息技术和通信技术为支撑，通过透明、充分的信息获取，广泛、安全的信息传递和有效、科学的信息处理，提高城市运行效率，改善公共服务水平，形成低碳城市生态圈而构建的新形态城市。随着科技的飞速发展和信息化社会的到来，智慧城市已成为今后城市规划的新方向。2023年，我国智慧城市建设方面的投资持续增加，技术不断革新，主要发展领域包括智慧政务、智慧应急和智慧交通等。智慧城市不仅能够提高城市治理的效率和质量，而且在应对环境变化、提升居民生活质量方面发挥着重要作用。展望未来，以人为本，城市数智化转型、绿色低碳发展和技术创新多元化发展，包括数字孪生、元宇宙等新兴技术的深入应用，将使城市服务更加智能化和人性化。

碳足迹（carbon footprint）

碳足迹是用来衡量个体、组织、产品或国家在一定时间内直接或间接导致的二氧化碳排放量的指标。碳足迹的计算涵盖了产品或服务从生产、运输、最终使用到废弃处理的整个生命周期的排放。这种全面的评估方法使我们能更准确地了解和评价人类活动对环境的影响。碳足迹概念的推出，旨在提醒人们要意识到应对气候变化的紧迫性。通过计算和了解个人或组织的碳足迹，可以帮助人们识别和实施减少温室气体排放的策略，进而对抗全球变暖。2023年，我国陆续出台了一系列政策，加快提升国内重点产品的碳足迹管理水平，促进相关行业的绿色低碳转型，助力实现碳达峰和碳中和目标。随着对气候变化影响的深入理解，以及碳捕集、利用与封存技术的不断进步，人类正在采取更多的减排和碳中和措施。这些措施正深刻地影响我们的生活、工作方式，或将重塑整个社会经济结构。

柔性制造（flexible manufacturing）

柔性制造是指一种应对大规模定制需求而产生的新型生产模式。它能够快速适应市场需求的变化、产品设计的更新以及制造过程中的变动。柔性制造强调在生产过程中的适应性和灵活性，其核心优势包括高度定制化和出色的适应能力，这使得它能够有效应对大规模定制需求。随着工业4.0的兴起，柔性制造正成为制造业发展的一个重要趋势。工业互联网、机器人技术、人工智能改变了传统工业的生产与管理方式，让“个性定制”“一件起订”的柔性化生产模式变为现实。在面临消费者不断变化的需求和全球竞争环境的背景下,柔性制造将在定制化、响应速度和资源效率方面发挥重要作用。

再生稻（ratooning rice）

再生稻是一季水稻收割后，利用稻桩上休眠的腋芽重新萌发成穗，再收一季的水稻。我国种植这种水稻的历史悠久，可以追溯到1700年前的晋代。2023年，我国在中国空间站成功进行了再生稻实验，“太空水稻”获得了再生稻的种子，研究取得了重大进展。我国科学家成功克隆了全球首个水稻再生力基因，揭示了其参与调控水稻再生力的分子机理。再生稻通过提高收获指数来增加粮食产量，对确保粮食安全、促进农民增收具有重要意义。

可控核聚变（controlled nuclear fusion）

可控核聚变是可控的，能够持续进行的核聚变反应。在地球上建造的像太阳那样进行可控核反应的装置，称为“人造太阳”。可控核聚变的目标是实现安全、持续、平稳的能量输出，其潜在优势使其成为最理想的终极能源形式之一。与核裂变相比，可控核聚变释放能量大，原料来源丰富，产生的放射性废物少，且具有更高的安全性。2023年，我国在该领域取得了显著进展：全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）已经在多个实验中取得了重要成果；核聚变大科学装置“中国环流三号”面向全球开放，邀请世界各国科学家来中国集智攻关。目前可控核聚变的商业化应用仍然面临许多技术上和工程上的挑战，而一旦实现突破，它将为人类提供用之不竭的清洁能源。

(责编：赵竹青、吕骞)

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