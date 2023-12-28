新华社北京12月28日电 题：扩投资·助民企·稳外资——国家发展改革委有关负责人谈落实中央经济工作会议精神

新华社记者陈炜伟、严赋憬

日前召开的中央经济工作会议系统部署2024年经济工作。“扩大有效益的投资”“促进民营企业发展壮大”“扩大高水平对外开放”等会议重要部署如何贯彻落实？国家发展改革委有关负责人接受了新华社记者采访。

确保投资形成高质量供给

中央经济工作会议提出，扩大有效益的投资。国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三介绍，要合理把握投资方向，科学开展项目决策，确保投资形成高质量供给。同时，聚焦高质量，做好项目前期工作，加强用地、环评、用能等要素保障，加快推进项目建设，推动尽快形成实物工作量。重点要做好三方面工作：

围绕强基础、增动能、惠民生、促消费，加快推进重点领域项目建设。有力推进“十四五”规划102项重大工程实施。支持关键核心技术攻关，推动战略性新兴产业集群发展。加快新型基础设施建设，大力发展数字经济。推动传统产业转型升级，加快节能降碳等技术改造。推进城市地下管网建设改造，加快推进房地产“三大工程”建设。增加教育、医疗、“一老一小”等领域优质供给。

用好增发国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，有效发挥带动放大效应。保持合理的政府投资力度，进一步优化投资结构，着力提高投资效益。推动增发国债项目尽快开工建设，加快灾后恢复重建，系统化提升我国防灾减灾救灾能力。进一步加快中央预算内投资计划下达和执行进度，强化项目全过程监管。优化专项债券用作资本金范围，合理发挥撬动作用。

聚焦强化服务保障，努力调动民间投资积极性。持续做好向民间资本推介项目工作，促进更多项目落地。抓紧建立全国重点民间投资项目库，加强项目融资支持和用地等要素保障。规范实施政府和社会资本合作新机制，最大程度鼓励民营企业参与基础设施和公用事业领域建设运营。积极稳妥推动基础设施REITs健康发展，促进盘活存量资产、形成投资良性循环。

营造鼓励支持民营经济发展的良好环境

中央经济工作会议提出，促进民营企业发展壮大，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。

国家发展改革委民营经济发展局局长魏东介绍，要进一步发挥民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面的作用，做好三方面工作：

抓落实，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。着力构建促进民营经济发展的法律和制度保障体系，切实保障各种所有制经济依法平等获得市场准入，公开公平公正参与市场竞争，平等使用生产要素，同等受到法律保护，促进共同发展。

优氛围，从政策和舆论上营造鼓励支持民营经济发展的良好环境。积极支持民营企业开展关键核心技术攻关，承担国家重大科技项目，打造一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新能力强的中小企业特色产业集群。支持民营企业积极参与全球范围产业分工和资源配置。支持民营企业参与乡村振兴战略、区域协调发展战略、新型城镇化战略等重大战略部署。

解难题，从个案和整体上协调解决制约民营经济发展的问题。坚持以钉钉子精神以点带面地为民营企业解决具体问题，形成解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业的系统效果。研究编制民营经济发展指数，加强民营经济发展形势监测和分析研判。

开展更大力度吸引外资行动

2023年，我国利用外资取得积极成效。国家发展改革委利用外资和境外投资司司长郑持平披露了一组数据：前六批标志性国家重大外资项目完成投资730亿美元、22个项目实现全部或部分投产，新推出第七批标志性重大外资项目、计划投资额超过150亿美元。在全球跨国投资低迷背景下，1至11月，我国外商投资规模超过1万亿元人民币，保持历史高位。

中央经济工作会议对扩大高水平对外开放作出重要部署。郑持平介绍，2024年将重点做好三方面工作：

一是扎实推进建设更高水平开放型经济新体制。以制度型开放为重点，聚焦投资、贸易、金融、创新等重点领域深化体制机制改革，主动提升对外开放水平。继续推动深化商品和要素流动型开放，实施高水平贸易投资自由化便利化政策。

二是提升外资质量，稳住外资基本盘。推动出台实施更大力度吸引外资的一揽子政策措施，针对性解决当前外商来华投资面临的堵点难点问题。全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进服务业领域扩大开放。推动落实外资企业在政府采购、招投标、标准制定等方面平等待遇。同时，完善企业中长期外债分类管理，引导各类外债资金着力支持先进制造、高新技术、节能环保等产业发展。

三是推进高水平“走出去”，提升参与国际循环的能力。以共建“一带一路”为引领，落实支持高质量共建“一带一路”八项行动，着力打造优质标志性工程和推动“小而美”项目，深入开展基础设施互联互通、国际产能与投资合作、第三方市场合作，实现优势互补、互利共赢。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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