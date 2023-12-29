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中国人民银行：要加大已出台货币政策实施力度

2023年12月29日04:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月28日电（记者吴雨）中国人民银行28日发布消息称，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

　　中国人民银行货币政策委员会日前召开2023年第四季度例会。会议指出，我国经济回升向好、动力增强，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。要精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济良性循环。

　　会议提出，完善市场化利率形成和传导机制，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。积极盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。实施好存续结构性货币政策工具，落实好再贷款再贴现额度，继续加大对普惠金融、绿色转型、科技创新、数字经济、基础设施建设等支持力度。

　　此外，会议强调，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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