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“十四五”以来我国逾4.8万座分散管理的小型水库实现专业化管护全覆盖

2023年12月29日04:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月28日电（记者刘诗平）水利部副部长刘伟平28日表示，“十四五”以来，我国有48226座乡镇村组分散管理的小型水库实现专业化管护全覆盖；建成并投入使用37593座小型水库雨水情测报、26113座大坝安全监测设施，有力提升了水库监测预警能力。

　　刘伟平在2023年水库安全管理情况新闻发布会上说，水利部全力做好水库安全管理工作，2023年水库安全状况持续改善，运行管理水平稳步提升，水库工程效益充分发挥。

　　在今年海河“23·7”流域性特大洪水、松花江流域局地洪水、多轮次台风袭击等严重汛情下，水库充分发挥了防汛抗洪“王牌”作用，实现无一垮坝，成功打赢了水库安全度汛这场硬仗。

　　甘肃临夏州积石山县6.2级地震发生后，水利部系统梳理距震中10公里、20公里、50公里范围的水库名单，对震区400余座水库震损情况逐库进行全面深入摸排，派出工作组赴震区开展现场指导，及时科学处置震损水库险情，目前震区水库总体处于安全状态。

　　我国是世界上水库大坝最多的国家，现有水库9.8万座，80%以上修建于上世纪50年代至70年代，水库病险多、老坝多、土石坝多，安全管理任务十分艰巨。

　　同时，近年来，受全球气候变化和人类活动影响，极端天气发生频度强度增加，加之我国城市化进程中，水库下游人口聚集、基础设施密集，对水库工程安全运行提出了新的更高要求。

　　刘伟平说，下一步，水利部将继续锚定新阶段水利高质量发展目标，统筹发展和安全，提前谋划重点工作任务，确保水库大坝安全运行、水库效益持续发挥。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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