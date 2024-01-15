1月15日，中国人寿2024年工作会议在京召开。中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长白涛作题为《坚定不移走中国特色金融发展之路 奋发有为推动高质量发展再上新台阶》讲话，中国人寿保险（集团）公司党委副书记、副董事长、总裁蔡希良作经营管理工作报告。会议总结2023年工作，分析内外部形势，部署2024年重点任务，团结带领广大干部员工，坚定不移走中国特色金融发展之路，奋发有为推动高质量发展再上新台阶。

会议指出，2023年，中国人寿按照“一增一优六加强”工作思路，持续推进高质量发展。党的领导和党的建设全面加强，中央巡视整改扎实推进，综合实力稳步提升，保险保障金额、服务实体经济存量投资规模再创历史新高，世界一流金融保险集团建设迈出坚实步伐。

党建引领作用更加突出，认真落实新时代党的组织路线，纵深推进全面从严治党。守护人民美好生活取得新进展，大病保险覆盖3.6亿城乡居民，年赔款超250亿元，承办长期护理保险覆盖超3500万人，个人养老金、商业养老金开局领先，养老社区服务建设顺利推进，乡村振兴投资余额975亿元，快速应对京津冀洪水、甘肃地震等重大自然灾害，累计赔付超11亿元，有力支持灾后重建。服务实体经济主力军和头雁作用持续彰显，全年境内新增风险保额近800万亿元，投资实体经济存量规模超4.4万亿元，战略性新兴产业贷款余额1760亿元、投资余额3345亿元，绿色投资余额超4800亿元，支持民营和小微企业投资余额2200多亿元，普惠型小微企业贷款惠及13万户小微企业。价值创造稳中有进，寿险公司总保费站上历史新高，财险公司保费跨上千亿平台，资产公司管理资产规模近5.4万亿元，养老险公司管理资产规模超1.7万亿元，国寿投资公司管理资产规模突破5000亿元，广发银行总资产迈上3.5万亿元台阶。内生动能和发展活力不断激发，数字化转型持续推进，协同发展不断深入，粤港澳大湾区及江浙沪改革创新试点成效初显。守住了不发生系统性风险的底线，积极化解存量风险，坚决遏制增量风险，全集团风险总体可控。

会议要求，中国人寿全系统上下要切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，锚定“五个突出、八个一流”目标，以高质量发展推进世界一流企业建设。

会议强调，中国人寿要统筹把握好稳和进、立和破、规模和效益、资产和负债、发展和安全，作为贯穿始终的经营管理逻辑，更好地贯彻党中央决策部署、推进高质量发展。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是中国人寿改革攻坚的重要一年。会议提出，做好2024年工作的总体要求，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央金融工作会议、中央经济工作会议、二十届中央纪委三次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚定不移走中国特色金融发展之路，切实强化金融强国建设使命担当，突出做好强党建、促发展、抓改革、推创新、防风险，着力以进促稳、先立后破，推动高质量发展再上新台阶，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献国寿力量。

会议强调，“强党建、促发展、抓改革、推创新、防风险”十五字要求把准国有大型金融机构职责定位，推动高质量发展的内在要求。强党建是根本，促发展是目标，抓改革是手段，推创新是动力，防风险是前提。各单位要紧紧围绕十五字要求，全力做到地位稳、队伍稳、优势稳，效益进、改革进、创新进。其中，保险板块要加快转型升级，强化资负联动，在市场领先地位、经营效益上实现双提升；投资板块要在投资能力和投资收益上持续双提升；银行板块要依托集团资源和协同发展优势，深耕湾区，突出特色经营，不断提升价值创造和风险防控能力；其他板块要以自身高质量发展为主责主业做优做强、集团整体价值提升贡献力量。

会议要求，2024年，中国人寿全系统要紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，坚定高质量发展这个新时代的硬道理，紧扣“实”字，抓好六项重点工作：一是着力加强党的全面领导，二是着力推动巡视整改走深走实，三是着力实现五篇大文章创新突破，四是着力推进重点领域深化改革，五是着力防范化解重大风险，六是着力强化干部人才队伍建设。

会议确定了中国人寿2024年经营管理目标，并围绕深入贯彻落实中央金融工作会议精神，聚焦主业强担当，积极为中国式现代化建设提供优质的金融服务，以及坚决贯彻执行中央经济工作会议部署，紧盯目标抓落实，扎实推动 2024 年高质量发展开创新局面作了进一步安排部署。

现场参会人员及京外成员单位领导班子成员、高级管理人员分组讨论，围绕贯彻落实集团党委2024年工作部署，结合实际谈认识、谈打算。

中国人寿集团党委班子成员、高级管理人员、中央纪委国家监委驻中国人寿集团纪检监察组副组长、集团各部门主要负责人，以及在京各直属单位领导班子成员、高级管理人员在主会场参会。京外成员单位领导班子成员、高级管理人员、部门主要负责人及省级机构班子成员在视频分会场参会。

(责编：曹淼、李源)

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