人民网北京1月15日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局公布了2023年12月及全年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年我国外汇市场运行稳中向好、表现出较强韧性。人民币汇率双向波动，11月以来企稳回升，在合理均衡水平上保持基本稳定，汇率预期总体平稳；国际收支保持基本平衡，外汇储备全年稳定在3.1万亿美元以上。

国家外汇管理局统计数据显示，2023年12月，银行结汇14348亿元人民币，售汇14658亿元人民币。2023年1-12月，银行累计结汇155336亿元人民币，累计售汇160571亿元人民币。按美元计值，2023年12月，银行结汇2020亿美元，售汇2063亿美元。2023年1-12月，银行累计结汇22062亿美元，累计售汇22795亿美元。

2023年12月，银行代客涉外收入40652亿元人民币，对外付款39651亿元人民币。2023年1-12月，银行代客累计涉外收入436631亿元人民币，累计对外付款441703亿元人民币。按美元计值，2023年12月，银行代客涉外收入5723亿美元，对外付款5582亿美元。2023年1-12月，银行代客累计涉外收入61955亿美元，累计对外付款62642亿美元。

王春英介绍，2023年12月我国跨境资金流动更趋均衡，外汇交易保持理性有序。一是跨境收支呈现顺差，2023年12月企业、个人等非银行部门跨境收支顺差141亿美元，四季度以来逐月改善态势进一步巩固；二是银行结售汇基本平衡，12月银行结汇和售汇规模基本相当；三是企业等主体结汇和购汇意愿相对稳定。12月结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）和购汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）均与2023年前11个月的月均水平基本一致。

从主要渠道看，货物贸易保持较高规模资金净流入，近期外资来华投资呈现积极向好态势。首先，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用，2023年12月货物贸易项下跨境资金净流入规模同比、环比分别增长12%和37%。其次，外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升，近几个月外资持续净增持境内债券，11月净增持规模为历史次高值，12月进一步净增持245亿美元，继续处于近两年高位；12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。

王春英强调，未来我国外汇市场保持稳健运行具有坚实基础。我国不断巩固和增强经济回升向好态势，随着宏观调控组合政策发力显效，发展内生动力持续增强，外汇市场稳定运行的内部基础更加坚实。同时，我国国际收支结构稳健，外汇市场韧性增强，参与主体更趋成熟，可以更好抵御和应对外部冲击风险。此外，市场普遍预计2024年主要发达经济体将开启降息周期，外部金融环境趋于缓和，也有助于我国跨境资金流动更加均衡。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经