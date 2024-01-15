人民网北京1月15日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，2023年12月，银行结汇2020亿美元，售汇2063亿美元；银行代客涉外收入5723亿美元，对外付款5582亿美元。2023年1至12月，银行累计结汇22062亿美元，累计售汇22795亿美元；银行代客累计涉外收入61955亿美元，累计对外付款62642亿美元。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人表示，2023年，面对错综复杂的外部环境，我国全面深化改革开放，加大宏观调控力度，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。外汇管理部门综合施策，坚决维护外汇市场稳定。

“总的来看，2023年我国外汇市场运行稳中向好、表现出较强韧性。”王春英表示，人民币汇率双向波动，11月以来企稳回升，在合理均衡水平上保持基本稳定，汇率预期总体平稳；国际收支保持基本平衡，外汇储备全年稳定在3.1万亿美元以上。

谈及近期外汇市场特点，王春英表示，2023年12月我国跨境资金流动更趋均衡，外汇交易保持理性有序。

具体来看，跨境收支呈现顺差，2023年12月企业、个人等非银行部门跨境收支顺差141亿美元，四季度以来逐月改善态势进一步巩固；银行结售汇基本平衡，12月银行结汇和售汇规模基本相当；企业等主体结汇和购汇意愿相对稳定。12月结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）和购汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）均与2023年前11个月的月均水平基本一致。

“从主要渠道看，货物贸易保持较高规模资金净流入，近期外资来华投资呈现积极向好态势。”王春英说，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用，2023年12月货物贸易项下跨境资金净流入规模同比、环比分别增长12%和37%。外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升，近几个月外资持续净增持境内债券，11月净增持规模为历史次高值，12月进一步净增持245亿美元，继续处于近两年高位；12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。

汇管研究院副院长赵庆明在接受人民网记者采访时表示，外资大规模净增持境内债券，说明国际金融机构看好人民币债券资产的未来收益。从中长期看，人民币国际化仍处于加速发展阶段，境外机构在债券资产配置上仍会继续增持人民币资产。此外，从国际外汇市场角度来看，人民币汇率已经企稳回升，贬值压力和预期基本消退。

“2023年，我国外汇储备基本维持在3.1万亿美元以上，反映了我国国际收支总体平稳、结构稳健，外汇市场韧性增强，也是我国国内经济形势积极向好的信号。”民生银行首席经济学家温彬告诉人民网记者。

温彬认为，随着我国外贸多元化发展以及出口结构的持续优化，我国对外贸易韧性不断增强，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，我国经济回升向好态势稳固，人民币资产的避险和投资价值不断显现，外资投资我国市场和配置人民币资产意愿也稳步提升。这些因素都有利于我国外汇市场平稳运行和国际收支保持基本平衡，为我国外汇储备规模基本稳定奠定坚实基础。

谈及未来外汇市场走势，王春英表示，未来我国外汇市场保持稳健运行具有坚实基础。

“我国不断巩固和增强经济回升向好态势，随着宏观调控组合政策发力显效，发展内生动力持续增强，外汇市场稳定运行的内部基础更加坚实。同时，我国国际收支结构稳健，外汇市场韧性增强，参与主体更趋成熟，可以更好抵御和应对外部冲击风险。此外，市场普遍预计2024年主要发达经济体将开启降息周期，外部金融环境趋于缓和，也有助于我国跨境资金流动更加均衡。”王春英说。

(责编：乔业琼、高雷)

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