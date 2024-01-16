养老，和每个人、每个家庭都息息相关。2023年末，民政部公布的最新数据显示，截至2022年底，我国65周岁及以上老年人口超过2亿人，占总人口的14.9%。按照联合国标准，这意味着我国已经正式进入“老龄社会”。

2024年开年，首场国务院常务会议就聚焦老年人群，研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措。

1月15日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措。这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。未来，国家将着力培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果，安享幸福晚年。

有人担心，年纪大了做饭不方便，吃饭“太凑合”。对此，文件第一条提出，引导发展老年助餐，还提出支持各地结合经济发展水平和财力状况，按规定对享受助餐服务的老年人给予补贴或发放老年助餐消费券。

有人希望居家养老，但又担心生活没人照顾。对于这类需求，文件提出了很多具有针对性的举措。如，鼓励开展居家养老上门服务；发展社区助浴点、流动助浴车；鼓励零售服务商提供生活用品代购、挂号取药等。

同时，针对老年人常见的就医用药需求，文件着重强调了加强老年健康服务在基层和社区的覆盖力度。比如，提出鼓励医疗机构通过日间康复、家庭病床、上门巡诊等方式将康复服务延伸至社区和居家；扩大家庭医生签约服务覆盖面，等等。

对于有不同自理能力和照护需求的老人，文件还提出引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异性补助，从而推动养老机构实现更加差异化、精准化的运营。

正所谓“莫道桑榆晚，为霞尚满天”。除了基本的生活健康保障，老年人还需要丰富的文体学习、娱乐活动。文件提出，搭建全国老年教育公共服务平台；支持老年文化团体和演出队伍交流展示。

其实，不断探索更丰富、更优质的养老模式和服务，不仅在于满足老年人对美好生活的向往，还在于推动相关产业释放出更大的发展潜能。据复旦大学老龄研究院发布的报告，到2035年，银发经济规模将达到19万亿元，届时银发经济将会占到总消费的28%，同时占GDP的近10%。

此外，文件还围绕“扩大产品供给，提升质量水平”“聚焦多样化需求，培育潜力产业”“强化要素保障，优化发展环境”提出了多项举措，覆盖从产品到产业，再到产业生态的全链条，从而推动“银发经济”更快地迈向“朝阳产业”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞 梁爽

策划：陈键 李佳

记者：申佳平

摄像：史新培

剪辑：史新培 张晨（实习生）

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专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、章斐然)

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