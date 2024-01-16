新华社武汉1月15日电（记者惠小勇 乐文婉）冬日里，行走在江汉平原上，访企业、看农田，记者感受到这里孕育着春天般的生机，发展的浪潮中印着一串串勤劳坚韧的脚印、藏着一个个聪明能干的故事。

机械手挥舞“手臂”，在热压机器人、烧蚀机的配合下，光洁的刹车片与刹车盘逐渐成型……这是摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司新落成的三号工厂里的一幕。隔壁车间，第二条生产线正抓紧建设，预计龙年春节前完工。

摩擦一号大量产品销往海外，随着市场需求加大，前两个工厂已于2019年满产。“供不应求，订单到4月底都做不完。新工厂全自动生产线的投产基本实现工人减半、产能翻番，我们预计今年能生产1500万个刹车片和1500万片刹车盘。”公司副总经理张自立说。

走进鼎龙（仙桃）半导体材料产业园，车间静悄悄，凑近看了才发现，或粗或细的金属管道密密麻麻，连接着或大或小的反应釜，形成千吨级半导体显示光刻胶光敏聚酰亚胺生产线，工人轻点鼠标，机器无声运转。

一墙之隔的工地上，塔吊升降，机器轰鸣，钢筋敲击声不时传来。鼎龙公司副总经理任骥麟说，那是鼎龙招引而来的湖北新蓝天新材料股份有限公司的工地。不久后，两家公司将发展起循环经济，新蓝天为鼎龙提供上游原材料，鼎龙的副产物电子级甲醇则将成为新蓝天的生产原料。

奠基于1990年的中石化江汉盐化工湖北有限公司看起来略显陈旧，但车间已实现自动化生产，工作人员坐在中控室，便可实时监控设备运行状况并调整参数。“得益于丰富的地下盐卤资源和不断迭代的技术，我们已成为全球重要的消毒剂生产基地，产品出口80多个国家和地区。”江汉盐化工执行董事仇金彪说，“我们信心很足，力争在‘十四五’末期，工业产值规模达到30亿元。”

一条条管廊如同银色长龙，从江汉盐化工延伸出来，将其生产的副产品氢气、氯气等，输送至潜江市江汉盐化工业园内的各家企业。2016年，长飞光纤落户该工业园。随后，法国液化空气、晶瑞电材、孚诺林等相关企业入驻潜江，逐步形成一条产值突破430亿元的绿色化工与光电子信息产业链条。

“有了园区丰富的原料供给，我们几乎每年都在扩产。半年前，五期项目投产，光纤产能从3000万芯公里增长到6000万芯公里。”长飞光纤潜江有限公司副总经理刘善沛说，同时，公司生产的氯化钠、氯化铵等副产物，又可成为江汉盐化工的生产原料。

尽管已是销售淡季，记者下午到访潜江市郊的中国小龙虾交易中心时，工作人员正忙着将一箱箱小龙虾搬上10余辆货车。负责人康峻说，现在中心每天还可发出200余吨虾。从潜江出发，它们可在14小时内运抵全国660座城市。

“过去6年，我们的小龙虾配送量增长了近50倍，去年交易额达130多亿元。”康峻说，中心从最初的3个交易区、3个物流区，逐年扩建，到今年3月，将有7个交易区、5个物流区。

在潜江，“虾稻共作”带动土地流转，小田变大田，推动建成13个万亩、70个千亩虾稻基地；小龙虾年加工能力达70万吨，小龙虾被做成预制菜、休闲食品、医药保健品，卖向全球。如今，小龙虾在潜江的产业链综合产值已超过750亿元。

返程时，记者经过地处江汉平原腹地的天门市。在多宝镇，上百名工人在一碧万顷的萝卜田间忙碌；街边工厂里，机器自动清洗过的萝卜被按照大小与品相分类打包；马路边，来自全国各地的货车排队等待装货。

在紧邻大洪山余脉的小山包下，记者意外发现一片茶园。江汉平原的土壤与海拔并不适宜种茶，但陕北媳妇张芬走访多地，学习种茶技术、改良土壤，并用机器模拟实现类似高山云雾环绕的湿度，在天门实现六大茶系树种的规模化种植。

张芬做的既是茶，也是文化。“从茶产品到茶周边，从茶研究到茶文旅，我们茶园就像蹒跚学步的孩子，向着更广阔的天地迈步。”她说。

夜已深，物流车辆仍在天门穿梭不息。抓住疫情后纺织服装产业从沿海向内陆转移的契机，天门吸引大量企业与工人回流，抢滩“电商服装”赛道。去年，天门服装电商交易额近400亿元，平均每分钟就有超500单服装快递从这里发往全国。

江汉潮涌，星光不负赶路人。

(责编：王震、陈键)

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