何玲玲 方问禹 唐弢

本报讯（记者何玲玲 方问禹 唐弢）隆冬时节，桑树未绿，春蚕未孵。陌桑高科的工厂化养蚕车间内，则是一派静谧而繁忙的景象：这里全天24小时、全年365天不间断产茧。

“罗敷喜蚕桑，采桑城南隅”——在“蚕桑之乡”浙江嵊州，《陌上桑》中描绘的种桑养蚕、缫丝织绸场景，如今已是另一番模样。

嵊州蚕丝业发达，曾经“一条领带行天下”，领带产量占全球60%以上。然而前些年，随着领带用少、桑农渐稀，嵊州蚕丝业陷入了低谷。

“延续几千年的古老产业，一定不会就此消失。”嵊州陌桑高科股份有限公司董事长金耀说，企业以每年研发投入占比超过10%的力度，开启转型升级之路。

历时7年攻克全龄人工饲料工厂化养蚕技术，创建茧丝生产新技术体系，200名工人填补10万养殖户空缺，鲜茧年产能超过4.7万吨；全面展开蚕丝在生物医药、高端装备、新材料等领域应用……

“老产业”角逐“新赛道”，通过转型升级重焕生机——“块状经济”特色鲜明、颇具盛名的嵊州，这样的故事尤为典型。

我国厨具工艺由来已久，厨具制造曾被认为是技术门槛低、附加值低、发展上限低的传统产业。而在“中国厨具之都”嵊州，以集成灶、智能厨电为代表的厨具制造业，以引领产业变革的姿态，近年来实现高速增长。

机械臂、AGV小车快速运转，智慧工厂大脑精准掌控生产全程，功能完备、造型时尚的集成灶批量产出……作为国家高新技术企业，浙江帅丰电器股份有限公司车间内的智能制造让人耳目一新。

“企业早在2017年就开启数字化转型，如今已建成集成灶产业智能化制造示范基地。”董事长商若云坦言，拥抱数字化变革，让嵊州厨电制造业“老树发新芽”，在创造需求中闯出新天地。

“厨具之都·嵊州造”——作为全国最大的集成灶生产基地之一，目前嵊州集成灶产量占全国的65%以上，这里每年生产、销售的厨具系列产品数量约占国内市场的25%，产业规模超过百亿元。

从普通厨具到集成厨具、智能厨电，从产品联网到全屋智能互联互通，从语音互动到高水平的人工智能，从产品智能应用到整个产业链的数字化升级……

记者了解到，数字科技驱动转型升级，嵊州厨具制造业不断颠覆以往。其中，嵊州集成灶引领厨房电器迭代升级，产业规模近年持续保持20%以上增幅。

传统产业占比越高，转型升级难度越大。对此，嵊州锚定高质量发展方向，以科技创新为抓手，走出一条“老产业”角逐“新赛道”、焕发崭新生机的转型升级之路。

“切实把增强科技创新能力摆到更加突出的位置。”嵊州市市长潘超英表示，嵊州围绕科技创新，聚焦提供增值化服务，大力推动传统产业多层次变革。

比如厨具产业，嵊州建立了浙江省级智能厨电行业产业大脑、省级厨具电器产业创新服务综合体、省级厨具产业质量基础设施“一站式”服务平台、嵊州厨具行业协会等公共服务平台，为科技驱动产业转型提供助力。

与科研院所合作开展应用性科学研究，构建多层次、立体化的人才体系，全面推动传统产业数字化改造，引入比亚迪新能源动力电池生产基地、贝达（嵊州）创新药产业化基地、长鸿生物全生物可降解材料产业园等先进科技项目……

绍兴市耐特驱动科技有限公司从事电动升降桌制造，将机械电机关键技术与人体工程学、生活场景结合，培育出新产业，国内外市场需求持续攀升。

“转型升级拓宽了企业眼界。”董事长王建锋表示，从提供工业零部件、订单随机的传统工业制造商，到直面消费者需求、制造创新产品，企业发展形成了崭新思路。

存量转型升级，增量逐“新”攀“高”。不仅“老产业”焕发新生机，嵊州抢抓机遇培育新兴产业也成效显著，市域先进制造业格局已经整体拉开。

嵊州史上单体投资规模最大的工业项目、总投资达130亿元的比亚迪新能源动力电池生产基地如今全力运转，预计年产值超过200亿元。

研发生产多肽原料的浙江湃肽生物股份有限公司，近年驶入发展快车道。在嵊州，生命健康产业作为重点培育的四大战略性新兴产业之一，被列入当地“4173”现代产业集群培育计划。

据统计，2023年前11个月，嵊州规模以上工业增加值超过144亿元，同比增长14%，排名居绍兴市第一。

(责编：王震、陈键)

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