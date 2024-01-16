人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新增贷款超22万亿元！从“钱景”看前景

2024年01月16日09:17 | 来源：新华社
小字号

新华社北京1月15日电（记者吴雨）做生意要本钱，奔好日子要挣钱。最新数据显示，2023年我国新增人民币贷款超22万亿元。这背后是更多的发展机会，展现出中国经济的强劲活力。

金融活，经济活。我国经济实力实现历史性跃升，离不开充裕的信贷资金支持。随着国内生产总值（GDP）在2022年突破120万亿元，我国新增贷款当年也突破了21万亿元，并在2023年进一步增至22.75万亿元。

超22万亿元新增贷款都投向了哪里？近八成投向了企业。资金是企业发展的底气之一。企业若是“手头紧”，就难以大胆奔前景。

数据显示，2023年企（事）业单位贷款增加17.91万亿元，其中企业中长期贷款约占增量的76%，比重较2019年的62%明显提高，企业融资的稳定性不断提升。从另一个观察角度来看，我国经营主体的发展动力依然强劲，有着源源不断的融资需求。

2023年6月以来，工业企业资产负债率连续数月维持在57.6%。企业贷款保持较好增长势头的同时，如何以可控的债务增量保持利润增长，成为摆在企业发展面前的一道考题。盘活低效占用的金融资源、提升资金周转效率才是明智之举。

那么资金流向了哪些领域？从记者采访金融机构得到的信息中，不难看出端倪。

目前，主要国有大行的制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比增速大体保持在30%至40%，有的大行的战略性新兴产业贷款同比增速更是超50%，均快于其全部贷款增速，更多信贷资源被用于加快培育新质生产力上。

资金活跃的地方，大多充满了活力。国产手机、新能源汽车走俏，国产邮轮首航、大飞机首秀不停步，文旅市场强劲复苏，乡村振兴展现新气象……从“钱景”看前景，信贷结构有增有减，资金使用效率不断提升，紧跟中国经济高质量发展方向。

逐年增加的新增贷款只是金融支持经济发展的一个方面。

每年我国全部贷款中的相当一部分需要回收再投放，2023年末我国人民币贷款余额237.59万亿元，是年度增量的十倍多。除却信贷，我国还有全球第二大保险、股票和债券市场，企业直接融资渠道不断拓宽。

为经济社会发展提供高质量服务，金融体系一直很给力，还将持续发力。去年10月底举行的中央金融工作会议首提加快建设金融强国的目标，将金融工作上升到了更高战略高度。

世界最早的纸币——交子诞生在中国，对我国乃至世界都曾带来深远影响。往事越千年，如今站上新起点，在金融高质量发展的强力支撑下，金融“活水”正倾力浇灌发展沃土，带给中国经济更多创新动力和增长活力。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜2024年国办首份文件，为你规划幸福到“老”
　　养老，和每个人、每个家庭都息息相关。2023年末，民政部公布的最新数据显示，截至2022年底，我国65周岁及以上老年人口超过2亿人，占总人口的14.9%。…
增进老年人福祉 一图读懂我国首部“银发经济”政策文件
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部