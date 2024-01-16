新华社北京1月15日电（记者吴雨）做生意要本钱，奔好日子要挣钱。最新数据显示，2023年我国新增人民币贷款超22万亿元。这背后是更多的发展机会，展现出中国经济的强劲活力。

金融活，经济活。我国经济实力实现历史性跃升，离不开充裕的信贷资金支持。随着国内生产总值（GDP）在2022年突破120万亿元，我国新增贷款当年也突破了21万亿元，并在2023年进一步增至22.75万亿元。

超22万亿元新增贷款都投向了哪里？近八成投向了企业。资金是企业发展的底气之一。企业若是“手头紧”，就难以大胆奔前景。

数据显示，2023年企（事）业单位贷款增加17.91万亿元，其中企业中长期贷款约占增量的76%，比重较2019年的62%明显提高，企业融资的稳定性不断提升。从另一个观察角度来看，我国经营主体的发展动力依然强劲，有着源源不断的融资需求。

2023年6月以来，工业企业资产负债率连续数月维持在57.6%。企业贷款保持较好增长势头的同时，如何以可控的债务增量保持利润增长，成为摆在企业发展面前的一道考题。盘活低效占用的金融资源、提升资金周转效率才是明智之举。

那么资金流向了哪些领域？从记者采访金融机构得到的信息中，不难看出端倪。

目前，主要国有大行的制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比增速大体保持在30%至40%，有的大行的战略性新兴产业贷款同比增速更是超50%，均快于其全部贷款增速，更多信贷资源被用于加快培育新质生产力上。

资金活跃的地方，大多充满了活力。国产手机、新能源汽车走俏，国产邮轮首航、大飞机首秀不停步，文旅市场强劲复苏，乡村振兴展现新气象……从“钱景”看前景，信贷结构有增有减，资金使用效率不断提升，紧跟中国经济高质量发展方向。

逐年增加的新增贷款只是金融支持经济发展的一个方面。

每年我国全部贷款中的相当一部分需要回收再投放，2023年末我国人民币贷款余额237.59万亿元，是年度增量的十倍多。除却信贷，我国还有全球第二大保险、股票和债券市场，企业直接融资渠道不断拓宽。

为经济社会发展提供高质量服务，金融体系一直很给力，还将持续发力。去年10月底举行的中央金融工作会议首提加快建设金融强国的目标，将金融工作上升到了更高战略高度。

世界最早的纸币——交子诞生在中国，对我国乃至世界都曾带来深远影响。往事越千年，如今站上新起点，在金融高质量发展的强力支撑下，金融“活水”正倾力浇灌发展沃土，带给中国经济更多创新动力和增长活力。

(责编：王震、陈键)

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