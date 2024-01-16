于佳欣 刘羽佳

近段时间，多家外资商超纷纷拓展在华业务。在湖北武汉，永旺梦乐城武汉江夏购物中心、汉阳山姆会员店于2023年11月初相继开业；在上海浦东，百年德国零售品牌ALDI奥乐齐超市11月中旬又开设一家新店；在广东深圳，华南首家开市客旗舰店今年1月12日开业……密集的开店步伐，彰显了外资零售巨头看好中国经济、扎根中国市场的信心与决心。

“市面”，折射经济活力的一面镜子；外资，观察中国经济的一扇窗口。外资商超加码布局，投入的是真金白银，更是对中国经济前景、消费升级活力和巨大市场引力的信任。

加码布局来自看好中国“市”的恢复态势。2023年前11个月，社会消费品零售总额同比增长7.2%，增速比前10个月进一步加快。2023年前三季度，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重达46.1%，比2022年同期提升2个百分点。中国连锁经营协会统计，2023年全国新开业购物中心约400家……一个个跃升的数字，成为三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，特别是线下回归“烟火气”的生动注脚。

加码布局来自看好中国“市”的升级趋势。迈向高质量发展，品质化、个性化、体验式消费愈发成为商超发力点。瞄准品质升级，推出会员制和买手制，不断增加自有品牌占比；聚焦体验消费，将书吧、音乐沙龙、滑雪场乃至艺术展搬进商超，让逛街有了更多休闲味、人文感、艺术范……在商品消费升级、服务消费发展迅猛的大势下，网购并没有让“市”显得凋零，而是推动零售商在求变中创造更多新的消费需求。

加码布局来自看好中国“市”的巨大潜力。看好一个市场，不仅有眼前行动，更会有长远布局。美国零售企业沃尔玛表示，山姆预计未来在中国每年会有6至7家新店开业；日本便利店罗森表示，到2025年中国门店总数达到1万家；不少外资商超疫情期间也没有停止在中国开店的步伐……因为看到潜力，所以持续布局，这是对看好中国市场最直接的表达。

外资商超正加快步入中国广阔的城乡市场。永旺梦乐城武汉江夏购物中心选择开在远离市中心的郊区；罗森相继进驻浙江台州、辽宁丹东等地；山姆会员门店陆续在江苏昆山、广东东莞、浙江嘉兴等地开设新店。不断推进的城市化释放了更多消费潜力，新的消费增长极吸引外资加码布局。

此前召开的中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，明确“要激发有潜能的消费”“形成消费和投资相互促进的良性循环”。相信随着消费引擎进一步激活，高水平对外开放持续推进，营商环境不断优化，更多外资商超将为中国市场投下信任票。

新华社北京1月15日电

(责编：王震、陈键)

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