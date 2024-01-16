人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

外资商超投资加码彰显中国市场“引力”

于佳欣 刘羽佳
2024年01月16日09:18 | 来源：新华社
小字号

近段时间，多家外资商超纷纷拓展在华业务。在湖北武汉，永旺梦乐城武汉江夏购物中心、汉阳山姆会员店于2023年11月初相继开业；在上海浦东，百年德国零售品牌ALDI奥乐齐超市11月中旬又开设一家新店；在广东深圳，华南首家开市客旗舰店今年1月12日开业……密集的开店步伐，彰显了外资零售巨头看好中国经济、扎根中国市场的信心与决心。

“市面”，折射经济活力的一面镜子；外资，观察中国经济的一扇窗口。外资商超加码布局，投入的是真金白银，更是对中国经济前景、消费升级活力和巨大市场引力的信任。

加码布局来自看好中国“市”的恢复态势。2023年前11个月，社会消费品零售总额同比增长7.2%，增速比前10个月进一步加快。2023年前三季度，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重达46.1%，比2022年同期提升2个百分点。中国连锁经营协会统计，2023年全国新开业购物中心约400家……一个个跃升的数字，成为三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，特别是线下回归“烟火气”的生动注脚。

加码布局来自看好中国“市”的升级趋势。迈向高质量发展，品质化、个性化、体验式消费愈发成为商超发力点。瞄准品质升级，推出会员制和买手制，不断增加自有品牌占比；聚焦体验消费，将书吧、音乐沙龙、滑雪场乃至艺术展搬进商超，让逛街有了更多休闲味、人文感、艺术范……在商品消费升级、服务消费发展迅猛的大势下，网购并没有让“市”显得凋零，而是推动零售商在求变中创造更多新的消费需求。

加码布局来自看好中国“市”的巨大潜力。看好一个市场，不仅有眼前行动，更会有长远布局。美国零售企业沃尔玛表示，山姆预计未来在中国每年会有6至7家新店开业；日本便利店罗森表示，到2025年中国门店总数达到1万家；不少外资商超疫情期间也没有停止在中国开店的步伐……因为看到潜力，所以持续布局，这是对看好中国市场最直接的表达。

外资商超正加快步入中国广阔的城乡市场。永旺梦乐城武汉江夏购物中心选择开在远离市中心的郊区；罗森相继进驻浙江台州、辽宁丹东等地；山姆会员门店陆续在江苏昆山、广东东莞、浙江嘉兴等地开设新店。不断推进的城市化释放了更多消费潜力，新的消费增长极吸引外资加码布局。

此前召开的中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，明确“要激发有潜能的消费”“形成消费和投资相互促进的良性循环”。相信随着消费引擎进一步激活，高水平对外开放持续推进，营商环境不断优化，更多外资商超将为中国市场投下信任票。

新华社北京1月15日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜2024年国办首份文件，为你规划幸福到“老”
　　养老，和每个人、每个家庭都息息相关。2023年末，民政部公布的最新数据显示，截至2022年底，我国65周岁及以上老年人口超过2亿人，占总人口的14.9%。…
增进老年人福祉 一图读懂我国首部“银发经济”政策文件
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部