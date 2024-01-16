科技日报呼和浩特1月15日电 （记者张景阳）记者15日从内蒙古科技厅获悉，在刚刚结束的国家自然科学基金委《战略性关键金属超常富集成矿动力学》重大研究计划集成项目2023年度进展报告会上，中国地质大学（北京）教授李国武正式宣布，在包头白云鄂博发现一种全新结构重稀土矿物——白云钇钡矿。

白云钇钡矿的发现，是中国科学院院士李献华主持的“白云鄂博超大型REE-Nb矿床的时空演化和资源量”项目的重要创新成果之一。该发现由中国地质大学（北京）、包钢集团和中国科学院地质与地球物理研究所合作完成，并获得国际矿物学协会新矿物命名及分类委员会全票批准通过，批准号为IMA 2023-084。

据了解，白云钇钡矿发现于白云鄂博深部岩芯矿，是一种化学成分组成全新、晶体结构全新的新矿物，含有钇、镝、钆、铒、镥等重稀土元素。李献华介绍：“白云钇钡矿是一种全新结构和全新成分的新矿物，也是世界上首次发现的氟碳酸盐重稀土新矿物。”

在白云鄂博矿床中，重稀土元素的赋存状态及资源前景是一个重要的科学问题。白云钇钡矿的发现，对认识白云鄂博重稀土赋存状态、了解矿床的形成与演变等有重要的意义。

自2022年以来，白云鄂博以每年发现一种新矿物的速度，不断刷新人们对自然界矿物多样性的认知。李献华说，白云鄂博是个宝藏，比人们想象的更加富有。新矿物的发现对白云鄂博矿床成因研究具有很大的推动作用，进一步丰富了白云鄂博矿物数据库，为今后深入研究白云鄂博矿形成过程和元素富集机制提供了参考方法。

据悉，自1959年以来，白云鄂博共计发现了18种新矿物，约占我国发现新矿物总数的10%。该矿床也是我国发现新矿物最多的矿床。

(责编：王震、陈键)

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