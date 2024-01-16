科技日报讯 （董莹 黄蕾 记者陈瑜）近日，我国首个省级数字智慧电网在江苏建成，首次实现了万亿量级电力大数据的融合贯通，有效提升电力系统的运行效率，为我国新型电力系统数字化转型提供了可复制推广的全新技术方案。

所谓数字智慧电网，是运用工业互联网、人工智能等先进数字技术，在数字空间构建的一张1∶1的虚拟电网。国家电网在江苏构建的这张数字智慧电网，不仅首次联通了电源、电网、用户等各环节超过1万亿数量的电力数据信息，还能实时反映电网运行状态，有效地适应当前新型电力系统多形态发展的现状。

“数字智慧电网就像一个能感知、会思考、可进化的‘大脑’，改变了电网的运营模式。”国网江苏信息通信分公司副总经理韦磊介绍，数字智慧电网可以获取和分析海量数据信息，并在电网规划、故障抢修和办电服务等业务中快速响应，仅电网规划周期就可以缩短60%。

随着新型电力系统的发展，多元化用电需求不断涌现。在江苏，数字智慧电网已经实现了客户办电的个性化定制。“客户的具体用电需求进入系统后，系统会根据地域特点和历史用电情况等因素综合研判，为客户量身定制用电方案。”国网江苏电力营销服务中心营业业务部负责人杨世海介绍说。

此外，数字智慧电网还提升了电网的“自愈”能力，可以自动研判用电故障的位置、原因，并将故障线路“切割”在最小用电区域；同时，根据智能生成的方案远程遥控，迅速恢复无故障用电区域的供电。

“未来，数字智慧电网将能帮助新能源汽车自动找到附近最符合充电需求的充电桩，还能实现分布式光伏高性价比安装、就近消纳。”韦磊说。

(责编：王震、陈键)

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