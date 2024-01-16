科技日报北京1月15日电 （记者崔爽）工业和信息化部15日发布的我国造船业最新数据显示，我国造船业三大指标连续14年位居世界第一，成为2023年全球唯一一个三大指标实现全面增长的国家。

数据显示，2023年1至12月，我国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。

2023年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%。以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

2023年，我国分别有5、7、6家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

(责编：王震、陈键)

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