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量子计算机“本源悟空”完成超3万个运算任务

2024年01月16日09:22 | 来源：科技日报
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　　科技日报合肥1月15日电 （记者吴长锋）记者15日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，截至1月15日上午10时，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”已为全球用户成功完成33871个运算任务。全球60多个国家远程访问“本源悟空”人次突破35万次。其中，来自美国用户访问次数位居境外访问第一。

　　1月6日，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线。随后，“本源悟空”向全球用户限时免费开放，接收全球量子计算任务。

　　“本源悟空”由本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（以下简称“本源量子”）自主研发，是目前我国最先进的可编程、可交付超导量子计算机。

　　本源量子副总裁、本源量子计算云平台负责人赵雪娇介绍，截至2024年1月15日上午10时，全球远程访问“本源悟空”的人次已突破35万次，且在不断增长。从登录用户看，美国、保加利亚、新加坡、日本、俄罗斯、加拿大等全球61个国家的用户均远程访问了“本源悟空”。

　　“本源悟空”操作系统研制团队负责人、安徽省量子计算工程研究中心窦猛汉介绍：“本源悟空”目前共收到全球量子计算运算任务37666条。目前已成功完成了其中33871个运算任务，其余运算任务正在有序排队中。

　　本源量子是中国第一家量子计算公司，发源于中国科学技术大学。目前，本源量子已向中国用户交付使用了第一代、第二代自主超导量子计算机。

(责编：王震、陈键)
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