青铜神树、商金杖、青铜人头像……这些宝贵的人类文化遗产，如今都陈列在位于四川省广汉市的三星堆博物馆。通过数字化技术的加持，这座蕴藏着千年古蜀文明的历史宝库，正在进行“科技+文化”的深度融合。

2023年7月27日，三星堆博物馆新馆正式开放。在副馆长朱亚蓉看来，新馆不仅是硬件环境与设施的改善，还包括在服务、管理、展陈等方面深度融入数字技术，打造复合型文创空间，为观众带来更加直观、生动、便利的观展体验。

据了解，为配合新馆上线，腾讯云助力三星堆打造了游客服务产品矩阵，覆盖小程序、官网、公众号等平台。通过云底座、LBS、三维地图、导航、文物三维化等能力，为游客提供全周期游览服务，例如包括线上购门票、获取展览信息、智慧导览等。

除提供游览便利外，数字技术也有效拉近了三星堆文明与公众的距离。“比如已上线的‘必看馆藏’模块，提供3D文物展示、纹样与工艺解析、挖掘坑介绍、互动探索等知识服务方式，游客可以在手机端零距离感受文物之美，这个功能上线之后口碑很好。”朱亚蓉介绍。

三星堆小程序文物“云赏”平台已收录多个精品馆藏的三维形象数据，以及超过1000件出土文物的图文信息，未来新出土的文物也将相继被“搬进”小程序。截止至2024年元旦，三星堆小程序累积用户数已超过188万。

据悉，除面向公众的智慧服务创新，三星堆博物馆数字化升级还有另一个关键目标：场馆的全方位智慧管理。深度参与智慧博物馆项目的三星堆博物馆景区和遗址管理部工作人员张淞表示，“数据”是智慧博物馆的核心，数字化升级最主要的目标，就是实现数据共享、业务互通。为达成这一目标，腾讯云通过云计算及高性能数字孪生引擎、高精度建模技术的支持，正在为三星堆建设一座业内领先的“一屏统管”数字孪生运营中心，实现“数据汇集、提质增效、安全智能、孪生可视”。

据介绍，数字孪生运营中心针对新馆主体建筑及精品藏品，进行精细化建模和细节复刻，并高精度还原园区其他建筑实体、道路、景观等内容，在虚拟空间中以数字化形式实现真实世界实时同步。同时对接票务系统、智慧讲解、智慧导览、物联管控、文物监测等12个业务系统，帮助管理人员实现场馆运营的高度集成、统一管理。

除智慧博物馆之外，计算机视觉、AI等前沿技术在文博行业还有更广阔的应用。2023年3月，四川省文物考古研究院与腾讯SSV数字文化实验室开展合作，以三星堆为试点，探索人机协同AI智能辅助文物修复。目前三星堆新馆内展出的青铜骑兽顶尊人像，就是以3D打印的方式，对原先的残件进行1∶1复原后，通过矫形、补配、粘接等形式最终完成的。这一探索也被认为是有效突破传统保护修复手段的局限性，为文物的认知、保护、复原、研究、展现和传播提供更丰富的技术选择。

数智科技，正推动着文博行业焕发新机。据了解，基于前期合作，三星堆和腾讯还在共同推进多个科技文博创新性项目，包括搭建文博数据中台、推进文化遗产数字资源保护，以及焕新文旅项目体验等。

(责编：董童、李源)

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