如何在荒芜的沙漠里生产出优质的有机牛奶？中国圣牧用十几年的实践，在内蒙古乌兰布和沙漠给出了答案，同时也成长为国内领先的有机乳品公司。但是，对于畜牧业这一传统劳动密集型产业来说，制约发展的瓶颈始终存在。如今，中国圣牧利用数字技术打造的标准化、精细化、智能化的牧场，让科技为这一传统行业注入了新动能。

对于圣牧数字化转型的目标，中国圣牧数智中心总经理任建峰用六个关键词组来概括：工作协同化、业务整合化、数据要素资产化、场景模型化、工作智能化、决策数智化。“在过去几年，我们已对多个业务系统进行了信息化升级，但不同系统之间相对独立，需要推动数据融合才能深化应用。与此同时，企业增长需求也需要数字化的助力，寻找最优投入平衡点，减少薄弱环节。”他说。

据了解，在腾讯云的技术助力下，中国圣牧开展了一系列数字化转型的动作。首先是提升工作协同化。基于企业微信，圣牧搭建了组织与人员现场管理的数字化底座，实现各个业务模块协同。之前牧场的所有工作单都要人工填写，流程繁琐且出错率高，现在借助企业微信，工作人员可以迅速、准确地在移动端实现生产数据录入，并快速同步到各系统，这些数据成为了企业数字资产和开展数字化治理的基础。另一方面，通过腾讯微卡、乐享等产品功能，圣牧还实现了从集团到牧场各部门的闸机、门禁、消费、考勤信息一体化、一卡通行，并搭建了统一的企业文化社区在线平台，更好地进行知识资产沉淀与专业培训。

与此同时，中国圣牧还在探索将数字技术应用到牛只的生长链条和牧场的管理链条中，实现从“沙漠牛”到“数字牛”的转变。“这一部分，主要应用到了大数据和AI的能力。”任建峰说，通过腾讯云大数据技术的应用，圣牧建立了大数据平台底座作为数据源，再应用区块链、AI等技术，就可以构建牛只溯源管控体系、牛群管理系统、大数据体系和协同体系，实现牛只360度全方位指标体系管理。在此基础上逐步建设各类数据模型，最终可以实现牧场各环节的智能化管控，也为管理层提供智能辅助决策。

目前，大数据和AI技术应用已经逐步在圣牧各个牧场试点和落地。中国圣牧第二十一牧场总经理白佳明介绍，在大数据、AI等技术加持下，实现了通过牛只特征识别，为奶牛建立“数字身份证”。在产奶数据校准的场景下，试点牧场通过增加视频监控设备，借助AI视觉自动识别牛只身份，再集合其他业务系统数据，就可以快速判定牛只身份与其产奶量。

“这个做法解决的是牧场传统测产系统中普遍存在的，因为牛只耳标脱落或者站位错位所造成的统计错误问题，保证了每一头牛产奶数据的准确。”白佳明表示，除产奶环节外，目前圣牧各个试点牧场还在推动建立牛只疾病揭发、牛只体况评分、牛只产犊预测、牛只采食量等等模型。

据悉，目前圣牧还在与腾讯云合作，推动包括数字孪生牧场、区块链溯源体系等在内的更多牧场智能化、农牧产业链的数实融合应用落地，将帮助牧场实现进一步的精细化管理和增效提质。

“无论是人才结构优化还是畜牧行业的绿色发展转型，都是中国圣牧数字化升级探索的方向。”在任建峰看来，数字科技正在助力中国畜牧业构建可持续、高质量发展的美好未来。

(责编：董童、李源)

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