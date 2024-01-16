原标题：探路者HIMEX系列中国梯冲锋衣闪耀ISPO户外展

1月12日至14日， ISPO Beijing 2024亚洲运动用品与时尚展在北京国家会议中心举行。此次展会汇展示面积达35000平方米，涵盖近500个户外运动、体育旅游、滑雪场、露营、运动时尚等品牌，同时还覆盖材料科技、汽车旅游、营销创新思路、运动康复等论坛。

探路者为庆祝成立25周年，在ISPO户外展重磅发布HIMEX系列中国梯冲锋衣。意在传承极限探索精神，与户外探路者共赴世界极端严酷环境。

慕尼黑展览有限公司（ISPO）总经理，大中华地区首席执行官徐佳首先致辞，她讲述了ISPO和探路者之间多年来的友谊和合作，并预祝本次新品发布圆满成功。

探路者集团户外副总裁，品牌负责人韩晔在致辞中表示：“ HIMEX系列2013年推出，定位是专为探险地球三极研发定制的尖端产品系列。2020年珠峰高程测量登山队成功登顶珠穆朗玛峰时，测高队员身穿的就是探路者HIMEX系列高海拔攀登连体羽绒服。探路者选择在成立25周年之际推出HIMEX系列中国梯冲锋衣，意在传承极限探索精神，不断提升自身核心竞争力。”韩晔还对西藏登山队、西藏登山学校、众多户外登山家和探险家在中国梯冲锋衣研发过程中给予的大力支持表示感谢。

中国探险协会副主席刘照慧表示，“探路者和中国探险协会常年战略合作，感谢探路者一直以来对协会工作的支持。2022年，探路者为‘横穿塔克拉玛干沙漠探险活动’提供了专业服装装备支持，守护探险家们成功完成极限挑战。“

中国西藏登山队副队长扎西次仁、中国西藏登山队运动队队长阿旺、中国西藏登山队高山救援副科长罗布占堆和探路者集团户外副总裁韩晔、户外副总裁曾庆雷等共同上台见证探路者HIMEX系列中国梯冲锋衣新品全球首发。

在产品分享环节，探路者集团HIMEX系列设计师赵志猛和版型技术总监龙晋分享了中国梯冲锋衣的设计灵感和安全管理细节：“正面33毫米错位剪切设计高度差，诠释了中国梯屹立珠峰33年，传承中国登山精神。HIMEX 33 PRO采用GORE-TEX PRO 100D面料，持续防暴风雨，更加耐磨防刮。帽子、袖肘、透气位、下摆等部位针对国人攀登习惯特别定制。在安全管理细节方面，也结合极限户外运动特点逐一落实到位，内里非受力部位采用8mm压胶、搭载YKK超顺滑防水拉链等。”

在“巅峰对话”环节，探路者集团科技研发总监刘昊海表示，“探路者是国内少数几家在ISPO Award上获得面料奖项的企业，这得益于探路者自主研发的‘极地仿生科技’不断迭代升级。2023年，探路者在中关村论坛上发布‘极地仿生科技平台2.0’，包含13项TiEF面料科技和5项SAFree大底科技。探路者产品将集成北斗定位设备，在超小体积内实现7*24小时工作，提供全球北斗定位和中国地区北斗短报文服务，为用户提供更安全的户外精准定位与服务。日前，探路者和中兵北斗卫星通信有限公司战略合作，将北斗三号短报文应用服务融入服装装备中，加快北斗系统在户外服装领域的规模应用，为中国户外服装智能化发展提供来自北斗系统的支撑。双方将在市场推广、科技研发、产业布局等方面深化合作交流，培育合作增长点，积极服务国家战略，共同推动北斗规模化应用。”

(责编：董童、李源)

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