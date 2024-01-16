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营造良好税收环境 新版稳外贸稳外资税收政策指引发布

2024年01月16日13:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月16日电 （记者车柯蒙）为充分发挥税收支持稳外贸稳外资工作的职能作用，国家税务总局在此前发布《稳外贸稳外资税收政策指引》基础上，对现行有效的相关税收支持政策和征管服务举措进行梳理更新，形成新版《稳外贸稳外资税收政策指引》并公开发布，方便纳税人更好了解政策、适用政策，为外贸外资发展营造良好税收环境。

国家税务总局政策法规司有关负责人介绍，最新版《稳外贸稳外资税收政策指引》分为稳外贸政策和稳外资政策两大领域，共包括51项具体内容。其中，稳外贸相关税收政策包括出口货物劳务税收政策、跨境应税行为增值税政策、外贸新业态税收政策、出口退（免）税服务便利化举措等19项。稳外资相关税收政策包括鼓励外商投资税收政策等32项。

“外贸外资是连接国内国际双循环的纽带，是稳定和推动经济社会发展不可或缺的重要力量。近年来，按照党中央、国务院部署，税务部门会同有关部门出台了一系列稳外贸稳外资税收支持政策和征管服务便利化举措，促进进出口平稳发展，支持外贸新业态新模式发展，鼓励外商来华投资兴业。”税务总局税收科学研究所副所长李平认为，将这些政策举措梳理成册，不仅便于纳税人系统掌握、便捷享受政策，同时也释放出持续扩大对外开放、大力巩固外贸外资基本盘的积极信号，进一步提振市场发展信心。

目前，新版《稳外贸稳外资税收政策指引》已在税务总局官方网站发布，纳税人可以登录查询、对照操作，适用适合自身发展的税收支持政策，充分享受政策红利。

(责编：方经纶、高雷)
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