原标题：交通银行：倾力服务乡村振兴 助推农业强国建设

近期召开的中央农村工作会议指出，推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。交通银行深入贯彻党中央关于全面推进乡村振兴的战略部署，认真落实中央金融工作会议、中央农村工作会议精神，以责任担当为引领，围绕“聚焦重点、做出特色”，不断加大产品和服务创新，竭力为“三农”提供多元化、全方位的金融支持，以金融活水益农、益村、益业，推动金融服务乡村振兴高质量发展，服务农业强国建设。

聚焦重点领域，加大金融供给

交行积极学习运用“千万工程”经验，充分发挥金融专业优势，加强对粮食安全、城乡融合等重点领域的金融供给。

“走千走万，不如淮河两岸，要米有米，要面有面。”淮南地处淮河中游，当地大米晶莹剔透，芳香馥郁。“去年11月，正值收粮高峰期，为了提高规模产值，企业资金需求较大。交行的及时支持有效缓解了收粮期资金紧张的压力。”安徽晨阳粮油股份有限公司公司负责人说。该公司是淮南市知名大米加工龙头企业。在了解到企业需求后，交行安徽淮南分行第一时间成立资金方案小组，通过衔接内部乡村振兴业务绿色审批通道，迅速为该公司授信并放款490万元。

洪范八政，食为政首。交行积极服务保障国家粮食安全，加强与头部粮食领域龙头企业及其链属企业的合作，围绕核心企业产业链为中小粮食农资供应商、种养殖户等提供授信支持，支持高标准农田建设，加大国家种业阵型企业支持力度。2023年，交行粮食重点领域贷款增幅达23.20%。

支持乡村建设和城乡融合发展方面，交行优化金融服务、高效审批、加快投放，加大农村基础设施中长期信贷支持力度；提供差异化的专属权益，定制“新市民安心意外保障计划”保险产品，不断丰富县域新市民金融产品及服务；积极推广乡村振兴主题卡，加快“惠民贷”等消费信贷产品推广，加强对农户的金融服务。2023年，交行农村基础设施建设贷款增幅17.54%、乡村振兴主题卡发行量增幅80.60%、农户贷款增幅34.47%。

强化科技支撑，提升服务效能

长期以来，农户和农村小微经营主体融资难、融资贵的问题一直制约着农业和农村经济发展。作为国有大型商业银行，交行始终牢记服务“三农”职责使命，针对网点服务半径有限、客户经理作业成本高的情况，积极发挥数字化转型优势，在创新驱动、拓宽渠道等方面持续探索，提升金融服务保障能力。

为有效提高农村金融服务覆盖面，交行积极优化县域网点布局，在交行手机银行、微信小程序设立“交银益农通”乡村振兴服务专区，推动“云上交行”向县域及偏远地区下沉，分类推进“种植易贷”“养殖易贷”“农贸易贷”“乡旅易贷”重点场景和业务模式等举措拓宽服务渠道，为农业经营主体提供灵活便捷的融资服务。

全国每8只大闸蟹就有1只来自兴化市，兴化拥有“中国河蟹养殖第一县”的美誉。然而，作为新农主体，不少螃蟹养殖户无财务报表、无抵押资产，难以形成完整的授信报告。

“以前我们想周转用钱，那是求贷款，跑断腿，现在有了交行的‘蟹农贷’，不用抵押，只要在手机上申请，贷款就到账了，利息还便宜。”兴化螃蟹养殖户老沈感慨道。“感谢交通银行，及时解决了螃蟹养殖的资金难题。”

交行不断丰富乡村振兴垂直数据库，完善新型农业经营主体信用体系，为数据赋能、下沉服务提供有效支撑。江苏省分行结合兴化特色产业场景，推出“蟹农贷”，打通惠农政策落地 “最后一公里”，积极助力当地特色产业快速发展，农民增收致富。

基于外部数据赋能，交行上海市分行推出“神农e贷”产品，依托交行金融科技优势，借助远程视频、人脸识别等技术手段，通过APP、手机银行等渠道，实现了业务流程全线上操作，大大缩短了银行审批时间，做到了线上随借随还。

立足县域特色，支持产业振兴

产业振兴是乡村振兴的基础和关键。交行聚力支持各地特色产业发展，依托场景定制打造“一县一业”示范项目，跟进“一村一品”及休闲农业、农村电商、文化创意等业态，提供综合金融服务；对重点帮扶县和脱贫地区开展针对性帮扶，助力特色产业发展；提升县域机构展业能力，加强与供销系统、农担公司等业务合作，积极探索乡村振兴特色服务。2023年，交行为乡村振兴场景定制项目提供贷款20.97亿元。

在定点帮扶县甘肃省天祝县，交行投入无偿捐赠资金作为“种子”资金建设食用菌产业园，投入金融贷款支持食用菌种植企业，开发上线 “菌菇贷”特色金融产品，以纯信用方式向天祝县广大的菌菇种植农户和合作社线上授信，并将授信主体带动易返贫户就业情况作为贷款利率优惠的重要参考，通过利率杠杆作用引导种植企业带动更多脱贫户就地就近就业。

服务乡村振兴使命光荣、责任重大。交行将始终坚持以人民为中心的价值取向，做好普惠金融这篇大文章，加大涉农领域信贷投入，提升涉农服务能力与质效，在全面推进乡村振兴战略中体现新作为，作出新贡献。

(责编：曹淼、李源)

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