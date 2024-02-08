市民在四川省达州市通川区珠市街年货市场选购春节饰品。新华社发

北京一家文创商店内，顾客在挑选“龙元素”商品。董蓓摄/光明图片

山东烟台黄渤海新区处处张灯结彩，人们赏灯游玩，喜迎新春佳节。孙文潭摄/光明图片

【经济界面】

福兔辞旧春华启，龙腾新春气象新。春节将至，全国上下年味渐浓，家家户户都紧锣密鼓地置办起了年货，为即将到来的新年增添一份“仪式感”。春节期间，人们走亲访友、欢度佳节，释放出“年货经济”的强大消费潜力。今年的年货消费市场有哪些新亮点新变化？如何更好发挥我国超大规模市场优势、进一步促进消费潜力释放？记者进行了采访。

购销两旺，年货消费火热升温

逛超市、买礼品、购新衣……春节将至，年货消费市场一片红火，各地商圈张灯结彩，争相换上新年限定“皮肤”，丰富多彩的新春促销活动火热进行，无不凸显着浓浓的新年氛围。

走进位于江西南昌经开区的天虹商场，各式各样的对联、福字、挂饰等商品琳琅满目，浓浓的年味扑面而来。在超市的主通道上，坚果、零食、酒水等形形色色的礼盒占据“C位”，精美大气的包装吸引不少市民驻足选购。“很多来自全国各地的土特产，这里都能买得到。马上就要过年了，我们来挑选一些年货，正好碰上促销活动，这不一下买了挺多，两只手都快拎不动了！”市民李先生提着刚买的腊肉和卤货乐呵呵地说。

春节期间，南昌经开区各大商超还结合年货节活动，推出“云购、云配送”服务，市民在家动动手指，即可轻松备年货。“我们整合了全品类商家资源，聚焦消费者提前办年货送年礼的需求，提供多种丰富、急需的商品和年货送到家服务。春节期间，还将推出春节不打烊活动，满足消费者节日期间随时随地的消费需求。”南昌经开区某商场相关负责人说。

“年货经济”是百姓消费能力的集中释放，是商品服务供给水平的集中体现，也是观察我国消费活力的一个窗口。据调查，与往年相比，今年年货消费的一个显著特征是年货的流动性大大加强——农特产品流向大城市餐桌，更多升级型产品涌入县域农村市场。

1月27日，全国“游购乡村·欢乐大集”系列活动在河南新乡获嘉县同盟古镇启动。围绕乡村消费和原有大集特色，同盟古镇集中展示了名优年货、国货潮品、地方特色美食、地方非遗和文创产品、土特产、农业机械、绿色家电、新能源汽车等品类，设置了200多个特色摊位。除此之外，还有高台大戏、游龙送福、书法名家写春联等特色民俗表演，年味十足，吸引了周边城乡群众近3万人前来游玩购物。

商务部数据显示，2024年全国“游购乡村欢乐大集”活动启动以来，25个省（区、市）商务主管部门共推荐186个乡镇特色大集参加。截至目前，共举办相关活动5584场次，销售额达43.6亿元。

“我国城市和农村的消费环境、流通设施发展水平不同，要采取不同方式、政策指导和推进。”商务部部长王文涛表示，在农村，将深入实施县域商业三年行动，加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络，促进工业品“下乡”和农产品“进城”，持续释放农村的消费潜力。

年味十足，“龙元素”商品走俏

临近年关，在上海一家商场，市民刘先生选中了一个“萌龙”造型的黄金吊坠。“今年是龙年，也是我老婆的本命年，所以我打算买个带‘龙’的首饰送给她，添一点喜气。”刘先生笑着告诉记者。据柜台工作人员介绍，今年春节期间，这些设计新颖、造型可爱的“龙元素”饰品销售非常火爆，一上架就吸引了众多消费者的目光。

2024甲辰龙年，霸气威武的龙、软萌可爱的龙……各式各样以“龙”为设计核心要素的产品纷纷亮相，“龙元素”产品在消费市场成为热门选择。与“龙元素”相关的玩偶、春联、灯笼、首饰等，成了春节消费的最佳“气氛组”。进入1月以来，在某电商平台，“龙”相关商品的搜索量超2300万次。

体现“龙元素”的传统文化商品也持续走俏。北京市商务局党组书记、局长朴学东介绍，近日，一得阁、珐琅厂、吴裕泰、内联升、双合盛、月盛斋、富华斋等7家老字号品牌汇聚旗下文创新品和年货精品，在北京举办的“2024北京年货节老字号艺品雅集”活动中精彩亮相。时尚国潮风设计与龙年IP形象相融合，贺岁新品推陈出新，销售火爆。张一元推出龙年喝龙毫新年新品，吴裕泰龙年“贡毫”、瓷质“裕”龙贺岁生肖三件杯上新，内联升特别推出“龙行龘龘”龙角千层底布鞋……带着浓浓中国元素的龙年专属商品受到消费者特别是年轻人的喜爱。

彰显传统文化的汉服，也因“龙元素”的加入更加受到消费者青睐。某电商平台销售数据显示，带有“龙元素”的女士汉服成交额同比增长近2倍，发簪的成交额增加近6倍。也有不少消费者为孩子购置了“龙元素”儿童家居服，“小龙人”服饰成交额同比增长近200%，带有“龙元素”的儿童演出服的成交额同比增长超5倍。

商务部国际贸易经济合作研究院服贸所研究员高宝华认为，生肖经济向来是春节消费的一大特色。“龙元素”的应用不仅促进了春节饰品、家居饰品、汽车装饰、生活日用品、食品饮料、珠宝首饰等“吃穿用”的商品消费，还带动了传统文化、演艺、艺术设计、娱乐等服务消费，有力激发了年货消费的活力。

方式多元，新型消费层出不穷

90后、00后“接棒”成为年货采买的“主力军”，线上消费也成为年货消费的重要渠道。中央经济工作会议明确指出，培育壮大新型消费。王文涛表示，今年商务部将围绕“持续扩大”这个关键词，突出节庆时令，结合传统节日、公休假日等消费旺季，组织举办网上年货节、数商兴农庆丰收、冰雪消费季等活动，营造浓厚消费氛围，为居民提供更多元、更丰富的消费体验。

2024年被商务部定为“消费促进年”。作为“消费促进年”的首场线上重点活动，“2024全国网上年货节”于1月18日开幕，将持续至2月17日（正月初八）。本届年货节将把各地、各电商平台和商家的线上促销活动“串珠成链”“集链成群”，以更具特色的活动迎接龙年新春。

1月19日，湖南省商务厅正式启动网上年货节，并上线“2024湖南网上年货节消费地图”，在“数商兴农”“家居焕新”“国潮焕新”“场景焕新”四大线上消费场景推出湖南14个市州100余家企业优质年货资源及相关购买信息，涵盖农特产品、家电家居、服装家纺、健康滋补、国货潮品等类目。不仅如此，湖南14个市州还将结合地域特色，举办形式多样的惠民生电商促消费活动。

2024北京年货节活动期间，北京老字号协会联合电商平台共同搭建“国潮北京”网上年货节会场，央博文创、守正街等国潮店铺助阵，打造北京年货节线上国潮好货新阵地。老字号直播带货不仅有助于品牌数字化转型，扩大年轻受众群体，提升品牌价值，同时也为消费者提供了更直观、生动的购物体验。

商务部数据显示，2023年，全国网上零售额15.43万亿元，同比增长11.0%，其中实物商品网上零售额13.02万亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额比重达27.6%。中国宏观经济研究院研究员王蕴表示，近年来，在科技赋能和消费需求升级共同驱动下，以网络购物、互联网+服务、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为主要特征的新型消费蓬勃发展，对满足居民生活需要、释放消费潜力、推动经济回升向好发挥了重要作用。

在高宝华看来，新型消费的兴起，表明消费者的消费习惯与偏好更趋向网络购物、线上线下融合消费以及体验式、个性化、定制化消费等特色。各地可充分利用新一代信息技术，采用商旅文体融合、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）体验、电商直播等方式，更好搭建新消费场景，切实增加优质供给，满足居民多元化需求，促进居民消费潜力释放。

（记者 董蓓）

(责编：王仁宏、杨迪)

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