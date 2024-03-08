张兴海委员：紧抓新能源、智能网联机遇 护航中国汽车高质量出海

编者按：

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。

2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

汽车作为国民经济重要的战略性、支柱性产业，一直备受关注。今年的政府工作报告就5次提及汽车产业，而新能源汽车作为一张“金名片”，同样成为今年两会上的热议话题。

“未来中国汽车行业保持竞争优势有两大关键因素：一是政策的稳定供给，二是产品和企业的竞争力。”近日，全国政协常委，全国工商联副主席、赛力斯集团董事长张兴海在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时表示。

持续多年关注中国智能网联新能源汽车的发展与安全，今年全国两会，张兴海再次聚焦该行业中民营整车及零部件企业的发展，并结合当前面临的新环境带来多份相关提案。

从传统车到电动车，从电动车到智能汽车，张兴海深知人才在行业发展中的重要性。“智能网联新能源汽车全产业链中，智能化、电动化专业人才缺口大，目前已制约了行业可持续健康发展。”张兴海表示。

对此，他建议，从研发、制造、采购、营销、服务及维保等多方面发力，多维度培养打造智能化、电动化的新时代“汽车人”。

从实际出发，张兴海在企业经营实践和多次调研中发现，一些地方把产业一体化作为推动经济发展的重要抓手，已实现新能源汽车业的集成发展。在此过程中，智能网联新能源汽车供应链散而多，小而弱，盈利能力差，抗风险能力弱，存在掉链、断链风险，成为汽车产业链上相对薄弱的一环。

“整车强，供应链必须更强。”张兴海建议，一是对潜在龙头供应链企业，尤其是民营供应链企业提供生产要素以及研发、财税、金融支持；二是引导有实力的企业整合规模较小的供应链企业；三是制定与国际接轨方案，支持参与全球汽车产业链分工与竞争。

政府工作报告在今年重点工作中明确指出，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。消费端的政策利好已落地。

看准了，抓紧干。在生产端，如何发挥汽车企业的自身优势，拥抱智能网联时代的到来？

对于“干什么，怎么干”，张兴海有着清醒的认知。他表示，智能驾驶是汽车智能化的最终体现。干什么——不断深化，从软件层面定义汽车，继续进行跨界合作，给车插上智能化的翅膀；怎么干——提供有核心技术有竞争力的、过硬的产品，以及满足用户使用产品全生命周期的优质服务。

“企业一定要坚持智能化，电动化。同时不能居功自傲，否则一定是必败无疑。”张兴海说。他同时指出，作为整车企业，要坚定不移地以软件定义汽车，把产品定义做好，真正实现电动化、智能化。

将目光从企业发展放眼到全球汽车市场来看，在汽车产业转型过程中，我国新能源汽车凭借核心技术和强健供应链优势，领跑世界。2023年，我国新能源汽车出口超过120万辆，同比增长超过77%。海外市场对国产汽车品牌的接受度、产品信心越来越高。

谈及新能源汽车“出海”的未来趋势，张兴海结合世界经济发展势头，坦言“未来挑战重重”。他同时指出，企业发展还面临零部件供应协同和金融支持不足等痛点。

“希望相关部门在政策法规、标准互认、对企业以及消费终端的金融支持等方面，多措并举，全力抢机遇，谋创新，拼市场，进一步保持中国新能源汽车的高速出海态势。”张兴海表示。

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