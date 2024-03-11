创新潮涌 我国数字经济高质量发展正当时

数字化智慧物流供应链、农机作业信息化管理云服务、安全生产风险监测预警系统……数字经济是构建现代化经济体系的重要引擎，当前我国加快数字技术与实体经济深度融合，提升数字经济治理水平，为经济社会发展注入新动能。

数字经济是2024年全国两会的热点话题。今年的政府工作报告提出，深入推进数字经济创新发展。积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。

多位代表委员在接受人民网采访时表示，数字经济能够加速生产要素流动，提升市场配置效率，驱动传统产业转型升级，推动生产方式变革，是实现高质量发展的重要驱动力量。

数实融合 产业数字化转型加速推进

近年来，数字技术日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济日益成为推动传统产业转型升级、促进高质量发展的新引擎。

在浙江嘉兴的国家高新区，全球光伏产业首个“灯塔工厂”，正在使用基于图像特征的实时AI精准追溯技术支持产品生产。据悉，这座光伏工厂通过30多项数字化技术，成功实现一年内制造成本降低28%，产量损失减少43%，生产交货时间缩短84%，能耗降低20%。

数字产业是数字经济的主体，数实融合是推动产业数字化转型的关键驱动力。

全国政协委员、上海交大中国发展研究院执行院长陆铭表示，随着数字经济发展进入新阶段，各地应加快推进产业数字化转型，以自身比较优势和产业基础为支撑制定数字经济产业规划，探索降低制度成本、激发市场活力，进一步促进激发创新活力，推动数字经济高质量发展。

“之前养猪全凭感觉，靠经验。”位于重庆的国家级生猪大数据中心有关负责人说，“现在动动手指就能实时了解猪舍内的环境情况，远程启动风机和水帘。”据了解，通过借助人工智能相机、5G智能耳标、边缘云等设备，智能猪场实现了监控猪的生长发育和疾病防控状况，仅在环境控制方面，节约人工成本50%左右。此外，通过推动生猪大数据应用、资源管理、共享交换平台等系统建设，该中心发力产销对接，加速农牧经济数字化发展。

在新兴服务行业，互联网第三方平台完善数字化应用手段，利用大数据技术支持交易渠道的新模式，推动数实融合深入发展。以二手交易平台闲鱼为例，针对不同的交易品类、场景与需求，能够提供回收、帮卖等解决方案，以高效便利的对接方式，服务用户的交易需求。

数据显示，截至2023年年末，我国数字经济核心产业42个主要发展指标共有23个指标数据较年初显著提升，指标数据改善面达54.76%，核心产业销售收入同比增长8.7%，较2022年提高2.1个百分点。“数字经济相关企业224.7万家，2023年新增注册相关企业71.1万家，与2022年同比增加23.8%。”天眼查数据显示，从成立时间看在1年至5年的占比54.6%。

全国人大代表、58同城董事长兼CEO姚劲波建议，提升行业数字化水平，扶持一批行业内的龙头企业，鼓励企业加大研发投入，推动技术创新和应用，提升从供给到需求的全链条效率。

创新提质 “人工智能＋”赋能新型工业化

山东滕州的一家数控技术公司车间内，自动物流车在生产线上来回穿梭，智能电盘和机器人等设备正精准地进行自动上料和拼贴工作。这种集成了数据采集、分析和管理的技术系统，提高了生产线的精度和效率。

今年的政府工作报告提到，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能＋”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

数据显示，2023年我国云计算、大数据等技术创新能力位于世界第一梯队，人工智能企业数量超过4000家。5G应用融入97个国民经济大类中的71个，2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元，比2022年增长29%。

“以人工智能和制造业深度融合为主线，以大模型能力赋能重点产业体系，推动产业数字化向智能化升级，正成为现代化产业体系迈向高端化发展的趋势。”全国政协委员、360集团创始人周鸿祎说。

在中国电信京津冀智能算力中心，机房设备不间断地进行实时计算。凭借自主创新的算力AI技术，该中心已能满足大模型训练和推理需要，为用户提供云计算、AI大数据和创新算力服务与产品。

近日，优必选工业人形机器人Walker S进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地“培训”，实现全球首例人形机器人在汽车工厂流水线与人类协作完成汽车装配及质量检查作业。

全国政协委员、上海市经济信息化委主任张英建议，以发展人工智能为抓手，建设大模型等自主可控开源生态，发展低空经济等新动能。

“大模型是人工智能发展的核心引擎，应充分发挥场景优势，推动大模型的垂直化、产业化发展，让大模型作为生产力工具与传统产业进行‘智改数转’结合，成为产业数字化的赋能者。”周鸿祎说。

筑牢底座 加快完善数据资源治理体系

今年全国两会政府工作报告提出，健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。

提升数据安全保护的能力是构建数字治理体系的重中之重。此前国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》围绕数字经济安全体系提出三个方面要求，一是增强网络安全防护能力，二是提升数据安全保障水平，三是切实有效防范各类风险。

“我国数字经济基础设施完备，具有从底层芯片、通信设备到平台的完整产业链，国内巨大的人口与超大市场规模等优势。”陆铭表示，完善的数字基础设施有利于进一步推进数字经济高质量发展。

今年年初，江苏、上海、四川等二十余家省级数据局先后成立，推动数据价值释放与合规使用，带动数据治理走上快车道。随着新一代数字技术的涌现，数据要素规模扩张，数据共享、定价、使用、安全等环节亟须统一规范，我国正在探索建立数据产权明晰、流通高效的管理体系。

近期，全国首个数据基础制度先行区在北京落地，以数据汇聚交易为导向，突破数据资产化关键环节，初步形成数据要素市场生态体系。春节期间，上海数据交易所正式完成首笔数字资产合规交易，并在近期推出多种数据资产服务产品和挂牌服务，规范和引导数字资产相关企业健康发展。

全国政协委员、北京国家会计学院教授秦荣生表示，数据作为一种新型生产要素，是数字经济发展的基础资源。应构建更加多元化和灵活的数据交易市场体系，促进数据要素在境内外的流动和配置，更好地满足不同对象的数据交易需求，提升数据交易的效率、安全性和合规性。

全国人大代表，中国移动浙江公司党委书记、董事长、总经理杨剑宇建议，推进全国数据要素市场建设，发展战略性新兴产业，推动经济社会的数字化转型，加快数据资源体系建设，形成跨区域、跨部门的数据融合格局。

“应尽快启动数据专项立法，打造全国一体化的数据要素登记体系。通过法律确立数据产权制度框架，明确数据产权的属性、归属以及权利和义务，确保数据生产、流通、使用过程中各参与方依法享有权利、承担义务。”全国政协委员、深圳市政协主席林洁说。

系列报道：

之六 点“绿”成金谋发展：建设人与自然和谐共生美丽中国

之五 积极打造新增长引擎 当好中国式现代化的开路先锋

之四 畅通实体经济“血脉” 提高金融风险防控能力

之三 加快实现科技自立自强 助力中国式现代化建设

之二 适度加力、提质增效 财税政策推动经济回升向好

之一 积极进取、奋发有为 5%左右经济增长目标兼顾需要和可能