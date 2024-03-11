《财米油盐》｜换一种方式出行？ 两会关注自动驾驶大未来

近年来，自动驾驶已然成为新的产业热点，也是发展新质生产力的重要环节。在3月5日提请审议的政府工作报告中，“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”等与自动驾驶产业相关的表述受到关注，有望进一步为普通人的出行方式带来科技变革。

近年来，我国汽车产业高速发展，其中自动驾驶技术研发和应用落地已并跑全球先进水平。如，当下许多新车配备的自动泊车功能，在普通消费者中已较为常见。

相对还需要人辅助的“半自动驾驶”来说，“全自动驾驶”完全不需要人坐在驾驶舱里，能够实现“无人驾驶”。目前，北京、上海、广州、深圳、武汉等地已就此应用在公开道路上陆续开展了试点示范。深圳、上海、江苏、杭州等地也制定了相关地方性法规，为无人驾驶在测试试点阶段提供规范和保障。

从试点到应用，无人驾驶全面铺开还需要经历哪些环节？普通人何时才能真正随时随地坐上无人驾驶车？在今年的全国两会上，不少代表委员就此展开讨论。

全国人大代表，上汽通用五菱汽车股份有限公司党委书记、副总经理姚佐平认为，当前我国汽车绿色化、电子化水平处于国际领先梯队，应紧抓机遇创造自主技术品牌。他预测，5年后高阶的辅助智能驾驶将更加普遍，汽车行业应以场景需求为导向，将“百姓能用得起的智能辅助驾驶”作为发展方向。

全国政协委员、北京国际城市发展研究院创始院长连玉明亦看好自动驾驶未来发展。他建议，相关部门在城市网约车转型升级中优先考虑自动驾驶应用，同时加大力度推动自动驾驶在货运物流等领域的落地。

“智能网联汽车、自动驾驶真正实现产业化以后，可能在法律法规的体系建设上，还应当先行先试、加强体系建设。”连玉明说。

全国两会上的热烈讨论，为自动驾驶产业的发展启迪了方向。相信随着科技加速赋能交通出行，每一个“赶路人”都能既快马前行，又不错过沿途好风景。

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