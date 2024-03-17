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现代化生态环境监测体系建设明确路线图

2024年03月17日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：现代化生态环境监测体系建设明确路线图

　　 新华社北京3月16日电（记者高敬）生态环境部日前印发《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，提出了“两步走”的建设目标：未来五年，现代化监测体系建设取得重要进展；到2035年，现代化生态环境监测体系基本建成。

　　 生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。生态环境部生态环境监测司有关负责人介绍，此次印发的意见以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，以更高标准保证监测数据“真、准、全、快、新”为目标，以科学客观权威反映生态环境质量状况为宗旨，更好发挥生态环境监测对污染治理、生态保护、应对气候变化的支撑、引领和服务作用。

　　 这位负责人介绍，意见明确了“两步走”目标：第一步，未来五年集中力量推进现代化监测体系建设取得重要进展，实施天空地海一体化监测网络建设工程、监测科技创新工程、强基层补短板能力提升工程、监测人才培养工程等“四大工程”，加速生态环境监测数智化转型，提升生态环境监测整体能力。第二步，再用五年左右时间，到2035年，现代化生态环境监测体系基本建成，生态环境监测综合实力达到世界先进水平。

　　 意见从监测网络、监测技术、业务支撑、数据质量、监测管理等方面提出了主要任务，强调抓好健全天空地海一体化监测网络、塑造数智化监测技术新优势两个重点，推动监测数据高质量、监测管理高效能、监测支撑高水平。

　　 据悉，为切实推动意见各项要求落实落地，生态环境部还研究制定了《现代化生态环境监测体系建设要点（省域）》，分领域明确细化具体建设要求，为地方推进监测现代化提供有力抓手，鼓励先进地区先行先试，引导落后地区补齐短板，系统、全面提升地方监测整体能力。

(责编：杨曦、陈键)
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