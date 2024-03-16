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《财米油盐》｜家电“上新”买不买？“以旧换新”让消费更有性价比

2024年03月16日14:27 | 来源：人民网
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3月14日至3月17日，2024年国家电及消费电子博览会（AWE2024）在上海举行。《财米油盐》栏目在现场观察到，乘借“以旧换新”的政策东风，国产家电品牌不仅带来了“含AI量”十足的新品，还在这个世界级展会上刮到了国潮风，为消费者提供不少亮眼的新选择。

例如，一项名为“AI全空间保鲜科技”的技术，可以让三星堆出土的文物象牙的水分不流失、角质蛋白质不丢失。如今，这项技术被用到冰箱中，让普通消费者日常的食品保鲜也享受了“国宝级”待遇。

此外，诸如利用模糊搜索提高影片检索效率、利用“文生图片”打造个性化显示屏、结合京剧国粹理念设计产品等新功能、新亮点，都让此次亮相展会的国产家电产品进一步提升了“颜值”和“实力”。

今年的政府工作报告提出，“鼓励和推动消费品以旧换新”。近日国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，开展家电产品以旧换新。

《财米油盐》栏目了解到，近日许多电商平台相继升级“以旧换新”优惠力度，以“真金白银”拉动换新消费。例如，京东在AWE2024现场宣布将联合更多品牌投入30亿元，持续加码家电家居“以旧换新”补贴及服务体验升级；苏宁易购近日宣布升级优惠力度，加码“以旧换新”百亿补贴，全面覆盖大家电及手机电脑等主流品类；天猫表示将联合商家共同投入5亿元，加码“以旧换新”补贴，扩大商品补贴范围及力度。

此外，一些家电制造商还在废旧家电回收领域展开全面合作，共同推动电子废弃物绿色回收经营模式的发展。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 高子龙

出镜：方经纶

文案：方经纶 申佳平

摄像：魏青成

剪辑：吴婷

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)
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