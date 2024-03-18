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春季汽车市场观察：自主品牌与新能源引领复苏浪潮

人民网记者 任妍
2024年03月18日08:53 | 来源：人民网
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 2024年春季，中国汽车市场经历了春节假期的消费高潮及市场调整，展示出一系列深刻的行业变化与发展趋势。尽管2月份汽车销量出现了明显下降，但仍然可以看出市场的底气与活力。值得关注的是，自主品牌与新能源汽车正在引领市场复苏的浪潮，显示出中国汽车行业的韧性与未来增长的潜力。

最新数据显示，2024年2月全国乘用车销量达到133.3万辆，环比下降37%，同比下降19.4%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华指出，这一下降主要归因于春节假期的影响及1月份购车需求的提前释放。

尽管2月的销量出现了较大幅度的回落，但从更广阔的视角来看，这种季节性波动并未改变市场的基本面。实际上，2024年1-2月累计销量达345.1万辆，同比增长10.6%，仍显示出市场的底气和活力，展现出中国汽车市场在经历波动后的强劲恢复力，以及中国汽车市场的整体向好态势。

值得注意的是，中国品牌乘用车尤为引人注目，2月销量达到79.1万辆，占乘用车总销量的59.4%，同比下降9.4%，但市场份额相比去年同期提升了6.5个百分点，市场份额的提升显示了自主品牌竞争力的持续增强，尤其是在SUV和MPV领域的市场占有率上，都呈现出明显的增长趋势。

乘联会公布数据显示，2月自主品牌批发市场份额60.4%，较去年同期增长7.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，奇瑞、比亚迪、吉利、长安等传统车企品牌份额提升明显。

新能源车辆作为中国汽车市场的一个重要增长点，其发展态势同样备受关注。数据显示，2月新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比下降17.7%，环比下降42.3%。批发销量达到44.7万辆，同比下降9.7%，环比下降35.0%。尽管2月新能源乘用车生产和销量双双下滑，但其在乘用车市场中的渗透率仍在提升。长远来看，随着支持新能源汽车的政策出台和消费者对环保及新技术的认可，新能源汽车市场的增长潜力巨大，市场竞争力将进一步增强。

汽车出口层面，今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会数据显示，1-2月海关出口汽车83.1万辆、增长22%，出口额157亿美元、增长13%。其中，新能源汽车成为中国汽车出口的一大亮点，2月新能源乘用车出口7.9万辆，占乘用车出口26.4%，伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。

从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比近60%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

今年的政府工作报告中明确提出，要“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”和“提振智能网联新能源汽车等大宗消费”，面对即将到来的市场变化，车企更需灵活应对、不断创新，以满足消费者多样化的需求。

中国汽车工业协会副秘书长陈世华表示，相信后续随着相关政策的进一步细化和落实，将有助于持续巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势，激发企业创新动力，推动产业高质量发展，助力汽车行业实现良好开局。

展望3月，由于春节假期后的各行各业快速转入正常运作，3月的环比产销增长将较为迅猛。乘联会表示，随着以旧换新政策的推出和市场的逐步强势，中国汽车行业正迎来一个良好的开局，展现出复杂多变市场态势下的坚韧与机遇。

(责编：王仁宏、吕骞)
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