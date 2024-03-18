原标题：绕开中间商 跨境电商支持外贸提质增效

本报记者 刘 萌 见习记者 张芗逸

今年的《政府工作报告》提出，促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局，支持加工贸易提档升级，拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点。

商务部国际贸易经济合作研究院副研究员宋思源在接受《证券日报》记者采访时表示，我国跨境电商发展活力强劲，在支撑外贸提质增效、激发市场主体活力、助力消费升级等方面发挥了不可替代的重要作用，是实施贸易强国战略的重要抓手。

跨境电商成外贸增长新动能

商务部近日发布的数据显示，2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，同比增长19.6%。

“近年来，全球经济增长乏力，导致外需疲软，外贸增速放缓。在此背景下，跨境电商成为我国发展速度最快、潜力最大的外贸新业态。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越对《证券日报》记者表示，2023年我国跨境电商进出口增速比全国进出口总值增速高出15.4个百分点，进一步表明跨境电商逐渐成为拉动中国外贸增长的新引擎之一。

在有力推动我国外贸转型升级的同时，跨境电商也为诸多企业打开“商路”。1月26日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在国新办举行的新闻发布会上介绍，现在全中国有外贸进出口实绩的企业达64.5万家，其中跨境电商主体超过10万家。这是非常了不起的一支力量。

王受文提到，跨境电商最好的一点是它绕过了中间商，直接以中国出口企业的品牌面对国外消费者。到2023年年底，我国注册的海外商标超过3万个，而2022年年底只有2万个。

在中国数实融合50人论坛智库专家洪勇看来，近年来，跨境电商通过搭建便捷高效的线上交易平台，极大地帮助企业在全球范围内拓宽市场覆盖面，降低了参与国际竞争的门槛，尤其是对中小微企业具有显著的赋能效应。跨境电商还通过数据分析，精准匹配市场需求，助力企业塑造和推广自主品牌，提升产品附加值。

政策支持跨境电商蓬勃发展

多年来，跨境电商蓬勃发展，这背后既有企业的积极探索，也有各级政府的规范和扶持。

吕越认为，我国跨境电商经历了从行业萌芽期、初步发展期、快速增长期以及全面发展期四个阶段。其中，在2012年至2018年的快速增长期，我国已经出现不少外贸综合服务型电商平台。与此同时，国家增设跨境电商交易专属的海关监管代码，还对信息接入、快递物流、跨境支付、主体注册等环节出台了相关规范，更好地支持企业开展跨境电商交易。

“2018年至今，我国跨境电商出口加速构建品牌、渠道、供应链和营销等优势，进入全方位立体化发展的新阶段。”吕越表示。

以最早参与国家跨境电商试点和第二批跨境电商综合试验区的广州为例，其跨境电商进口规模保持快速增长，由2014年试点开展跨境电商业务时的1.68亿元增长至2023年的293.7亿元，年均增长约77.5%。

日前，广州市政府常务会议审议通过的《广州市进一步推动跨境电子商务高质量发展若干政策措施》中提出，培育引进跨境电商龙头企业、支持跨境电商“品牌出海”、支持跨境电商海外仓发展等诸多措施，促进广州跨境电商高质量发展，加快培育外贸竞争新优势，推动外贸稳规模优结构。

仍需多措并举加以支持

如何推动跨境电商健康发展、再创新高？业界普遍认为仍需多措并举加以支持。

王受文表示，要继续培育跨境电商这个外贸新动能，一是出台《拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施》；二是发展“跨境电商+产业带”，鼓励传统外贸企业转型跨境电商，支持头部企业带动上下游供应链协同发展，依托各地的跨境电商产业园孵化更多初创企业；三是加强行业交流培训；四是推动出台《跨境电商知识产权保护指南》。

洪勇表示，我国跨境电商实现更好发展需要加快跨境电商基础设施建设，提升物流服务和海外仓布局；注重人才培养和技术革新；建立健全适应跨境电商特点的监管机制；同时，还需要不断拓展国际合作空间，积极参与制定跨境电商国际规则，为国内企业提供更广阔的国际市场机遇。

宋思源建议，未来应积极利用好支持跨境电商发展的一揽子举措，依托跨境电商综合试验区，加快发展“跨境电商+产业带”，注重对跨境电商初创企业的孵化与扶持。进一步发挥各地资源禀赋及产业优势，强化品牌建设，加快国际市场拓展。

在吕越看来，人工智能在跨境电商领域的应用能够有效提升产品上架效率、提供智能响应服务，协助店铺产品推广等。尤其是开展跨境电商业务往往面临语言和文化差异，人工智能可以高效理解客户咨询，提供无间断服务，处理多种语言问题，帮助卖家以低成本提供优质服务。

(责编：罗知之、陈键)

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