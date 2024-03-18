原标题：严把“入口关”从源头强本强基 推动资本市场增“量”提“质”

本报记者 吴晓璐 见习记者 毛艺融

严把发行上市准入关，证监会发布重磅文件。3月15日，证监会发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》（以下简称《意见》），着眼于从源头提高上市公司质量，全面从严加强对企业发行上市活动的监管，压紧压实发行监管全链条各相关方责任。

清华大学五道口金融学院副院长田轩对《证券日报》记者表示，我国资本市场已经进入增“量”提“质”新阶段，全面注册制的背景下，多层次资本市场建设逐步完善，“入口关”与“出口端”将更加均衡。未来，IPO将进入更加稳健、合理的发行节奏，保持一二级市场的动态平衡。上市标准有望持续完善，IPO发行定价进一步规范，以满足不同阶段、不同属性公司上市需求。

压实全链条各方责任

严把IPO“入口关”

《意见》对拟上市企业、中介机构、交易所以及证监会派出机构等均提出要求，压紧压实发行监管全链条各相关方责任，严把IPO“入口关”。

“严把IPO‘入口关’，是‘强本强基’的最关键因素。”中国银河研究院策略分析师、团队负责人杨超对《证券日报》记者表示，这可以有效地提高上市公司质量，确保进入市场的企业具备良好的财务健康状况和持续的盈利能力，通过筛选出真正具有发展潜力和创新能力的企业，为投资者提供更加优质的投资选择，降低市场整体风险。

拟上市公司担负发行申请文件信息披露真实准确完整的第一责任人，需要树立正确的“上市观”。中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示，拟上市公司要诚信披露，确保披露的财务状况、业务模式、风险因素等信息真实、准确、完整；其次要加强内部治理，建立健全风险控制和内部审计机制，确保公司运营的合规性；还要主动配合监管机构进行审查、现场检查等，及时提供所需的信息和资料，完成应尽义务。

中介机构归位尽责，真正发挥好“看门人”作用，既是广大投资者的深切期待，也是从源头上提高上市公司质量、促进市场高质量发展的必然要求。为了压实中介机构“看门人”责任，《意见》提出，建立对中介机构的常态化滚动式现场监管机制，督导检查保荐机构、律师和注册会计师履职尽责情况，三年一周期，原则上实现全覆盖。

董忠云表示，中介机构要对拟上市公司进行全面、客观的尽职调查，核实企业的财务状况和业务实质；要审核企业的发行文件和披露材料，确保其符合法律法规的要求，并提供客观、可靠的意见；要按照监管要求，提供客观、全面的风险提示，帮助投资者理性评估投资风险。

对于监管部门而言，证监会首席风险官、发行司司长严伯进在发布会上表示，交易所要承担起审核主体责任，强化对拟上市企业的审核力度，严格监管高定价超募。证监会也将抓好建制执制和统筹协调，大幅提高现场检查比例，深化跨部委监管协作，对于出现欺诈发行等违法违规情形的要进行全链条回溯和问责。

3月15日，证监会发布修订后的《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《首发企业现场检查规定》（以下简称《现场检查规定》）。

《现场检查规定》增加了不提前告知直接开展检查的机制，业内人士认为，该举措对“带病闯关”极具震慑力。此外，据介绍，证监会将大幅提高现场检查比例。现场检查覆盖率不低于拟上市企业的三分之一。

增加“不提前告知直接开展检查”的机制，能够显著提升监管的突发性和有效性。杨超表示，这有利于监管行动更加接近市场实际运作的真实情况，从而更有效地发现和解决问题。未来监管的现场检查比例将大幅提高，这意味着拟上市企业将面临更高的监管审查压力，这有利于进一步筛选和优化拟上市企业的质量。

在实践中，田轩认为，需要平衡好审核的尺度，“不提前告知直接开展检查”的机制，提高现场检查比例，就是要在以信息披露为核心的基础上，更好发挥现场检查的穿透作用，规范程序，保障上市公司质量。

近日，证监会主席吴清公开表示，现场检查和现场督导的覆盖面还非常有限，下一步要成倍地大幅地提高覆盖面，对发现的违法违规线索进一步加大查处力度，坚持申报就要担责，以此倒逼发行人进一步提高申报质量，也倒逼中介机构提高执业和服务水平，做到勤勉尽责。

提高上市门槛

优化公司结构

压实全链条各方责任的同时，证监会对上市门槛也会有更加严格的要求。据介绍，主要有三个方面，一是上市前要建立现代企业制度；二是要研究提高部分板块的上市指标；三是从严监管未盈利企业上市。

提高上市门槛意味着对拟上市企业提出更高的要求，这对后续提升上市公司质量具有重要意义。董忠云表示，这有助于优化上市公司结构，高门槛可以过滤掉部分科技含量低、财务质量差、内部控制混乱的企业，真正赋能战略性新兴产业企业发展，有利于优化上市公司的行业结构，提升市场整体质量。

要求企业在上市前建立现代企业制度，意味着企业需要有清晰的治理结构、透明的决策流程和有效的内部控制机制。杨超表示，这有利于提高企业的运营效率和透明度，降低经营风险，增强投资者信心。此外，监管对募投项目的资金规模合理性和短中长期规划的要求，是为了确保企业利用上市融资支持实体经济，避免资金被挪用或浪费，促进企业健康发展。对“清仓式”分红和“关键少数”口碑声誉的监管，则是为了防止企业管理层损害股东利益，确保企业可持续发展和治理良好。

提高部分板块上市指标方面，旨在更精准地匹配企业发展阶段、行业特性和市场需求，实现资源的有效配置。在杨超看来，这意味着不同特性的企业可以选择最适合自己发展的板块上市，从而最大限度地发挥其市场潜力，同时也提高了市场的整体质量和效率。

从严监管未盈利企业上市，是为了更好支持科技创新企业成长的同时，保护投资者利益。田轩认为，从严监管未盈利企业上市，是为了真正发现具备长期发展价值的优质企业，避免“伪科技”企业企图利用政策窗口快速上市实现“套现”等不合理现象。

降低市场风险

提升整体质量

随着严把“入口关”的各项举措落地，未来，IPO生态将发生变化，对提升上市公司质量，优化市场生态，降低市场风险，具有重要意义，并推动资本市场更好发挥宏观经济“晴雨表”功能。

“鉴于监管全面从严的趋势，未来IPO将面对更加严格的信息披露要求、执行更高要求的审核标准、适应更透明的市场环境。”杨超表示，一方面，更加严格的IPO审核和信息披露要求将有助于提升市场整体的质量，筛选出更有实力和潜力的企业进入市场，减少市场中的劣质公司。另一方面，严格的监管环境将促使企业更加注重合规和公司治理，不仅有助于企业自身的可持续发展，还有利于提升市场的生态环境。

董忠云也持有类似观点。他认为，严把发行上市准入关可以促使公司在上市前更加谨慎地审视业务发展情况和财务状况，以满足监管机构的要求，降低上市公司存在财务风险、信息不透明以及违规行为的可能性，提升上市公司的质量。

在田轩看来，在“入口关”加强信披审核要求，充分发挥市场决定性作用的背景下，上市发行节奏将更加科学合理，上市公司质量进一步提升。与此同时，将进一步带动“出口端”市场化进程的加快，退市标准、退市程序、转板机制等将更加完善，从而将促进优胜劣汰的市场生态的形成，并充分发挥资本市场宏观经济“晴雨表”功能，与实体经济形成相互促进的良性循环。

(责编：罗知之、陈键)

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